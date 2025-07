Fussball-Kollegen kommen Tränen Fussballwelt zollt Diogo Jota und seinem Bruder Respekt

Der tragische Unfalltod von Diogo Jota (†28) und seinem Bruder André Silva (†25) bewegt die Fussballwelt. In Portugal nehmen diverse Liverpool-Stars Abschied von ihrem Teamkollegen. Auch an der Anfield Road und an der Klub-WM wird den Fussballern gedacht.

Publiziert: vor 13 Minuten