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Fans zünden Mega-Pyro-Show
Plötzlich brennt der ganze Nachthimmel

Pyro-Spektakel als Geburtstagsgeschenk: Tausende Fans verwandeln einen ganzen Stadtteil in Algeriens Hauptstadt in ein rotes Feuermeer. Mit Bengalos und Feuerwerk feiern sie den 95. Geburtstag ihres Klubs – die spektakulären Bilder gehen um die Welt.
Publiziert: vor 1 Minute
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