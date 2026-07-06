Bayern München und Besiktas haben sich auf einen Wechsel von Alexander Nübel geeinigt. Der deutsche Torhüter soll beim türkischen Verein Stammkeeper werden.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Alexander Nübel (29) wird offenbar Bayern München in Richtung Türkei verlassen. Dies berichtet zumindest Yagiz Sabuncuoglu. Gemäss dem Transferexperten sollen sich die Münchner mit Besiktas über einen Transfer des deutschen Torhüters einig sein.

Wie deutsche Medien melden, zahlt der türkische Super-Ligist den Bayern eine fixe Ablösesumme von fünf Millionen Euro, weitere fünf Millionen könnten an zusätzlichen Bonuszahlungen folgen, sodass sich die Gesamtablöse auf insgesamt zehn Millionen Euro belaufen könnte.

Der Bundesligist hätte sich eigentlich eine höhere Entschädigung von bis zu 20 Millionen Euro vorgestellt. Immerhin können sich die Münchner das hohe Gehalt Nübels künftig einsparen. Denn dieses soll abhängig von Erfolgsprämien und anderen Boni bis zu zwölf Millionen Euro betragen.

Nübel soll dem Transfer bereits zugestimmt haben. In den Planungen unter Vincent Kompany spielt der Goalie, der in den vergangenen drei Jahren von Bayern an den VfB Stuttgart ausgeliehen war, nämlich keine Rolle mehr. Besiktas hingegen hat Nübel die Rolle als Stammkeeper zugesichert.

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