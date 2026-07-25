Atlético Madrid verstärkt sich mit Champions-League-Sieger

Kang-in Lee wechselt auf die kommende Saison hin zu Atlético Madrid. Für den zweifachen Champions-League-Sieger überweisen die «Rojiblancos» eine Millionensumme nach Paris.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nach dem Abgang von Antoine Griezmann (35) in die MLS hat Atlético Madrid eine offensive Verstärkung gefunden. Von PSG stösst Kang-in Lee (25) in die spanische Hauptstadt. Medienberichten zufolge sollen die Rojiblancos für den Südkoreaner eine Ablösesumme von rund 37 Millionen Franken nach Paris überweisen.

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Bei PSG feierte Lee seit seinem Wechsel von Mallorca im Sommer 2023 grosse Erfolge. Zweimal gewann er die Champions League, dazu kommen drei französische Meistertitel und zwei Pokalsiege. Zuletzt musste er aber eine grosse Enttäuschung verdauen. Mit Südkorea blieb er an der WM in Nordamerika bereits in der Gruppenphase hängen.

In Madrid unterschreibt Lee einen Vertrag bis im Sommer 2031. Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet Atlético am 19. August beim LaLiga-Auftakt gegen Aufsteiger Malaga.

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