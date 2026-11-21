YB droht den Anschluss an die Spitze der Women's Super League zu verlieren: Gegen Luzern gibts die zweite Niederlage in Folge.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Zum zweiten Mal in Folge muss YB in der Women's Super League eine empfindliche Niederlage einstecken: Eine Woche nach der Pleite in Yverdon verlieren die Bernerinnen auch in Luzern – ebenfalls ein Team aus der unteren Hälfte der Tabelle.

Dabei gehen die Favoritinnen nach 75 Minuten und einem sehenswerten Volley-Tor von Maja Jelcic sogar noch mit 2:1 in Führung. Es ist Jelcics zweiter Treffer, nachdem sie bereits nach 23 Minuten die frühe Luzern-Führung durch Romy Baraniak ausgeglichen hat.

Zum Punktgewinn reicht er aber nicht, denn: Innert nur drei Minuten dreht das Heimteam dank Toren von Barbara Reger (77.) und Aldiana Amuchie (80.) die Partie erneut. YB hat darauf keine Reaktion mehr – es bleibt beim 2:3 aus Sicht der Bernerinnen. Bei einem Sieg von Leader Servette-Chênois am Sonntag würde die Hypothek von YB auf die Spitze schon auf acht Punkte anwachsen.

Im anderen Samstagsspiel der Women's Super League feiert der FC Aarau gegen Rapperswil-Jona einen 4:2-Heimsieg und springt so zumindest über Nacht auf einen Playoff-Platz.