YB-Bonsu vermiest dem FCZ den perfekten Samstag

Fünf der acht Viertelfinal-Teilnehmer des Women's Cup stehen fest. YB wirft dank des Hattricks von Josephine Bonsu den FCZ raus. Die St. Gallerin Yael Aeberhard trifft gegen Sion gleich fünf Mal.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Aus FCZ-Sicht hätte es der perfekte Samstagabend im heimischen Letzigrund werden sollen: Die Männer-Mannschaft gewinnt in der Super League gegen Luzern (was auch funktioniert hat) und das Frauen-Team entscheidet danach den Cup-Achtelfinalknüller gegen YB für sich – so der Plan. Das Problem: Die Bernerinnen entpuppen sich als Spielverderberinnen.

Mit einem Hattrick entscheidet Josephine Bonsu den Match zugunsten der Equipe von Imke Wübbenhorst. Die 27-Jährige trifft erst direkt nach der Pause zur Führung (49.), erhöht diese dann später (66.) und stellt in der Schlussphase (78.) den 3:1-Endstand her. Besonders bitter für den FCZ: Das dritte Gegentor kassiert das Team von Martina Voss-Tecklenburg wenige Augenblicke nach dem Anschlusstreffer von Rahel Hinder (77.).

Ein hochdramatisches Ende hält die Partie zwischen Aarau und Basel bereit. Als Eriona Elezi auf der Sportanlage Schachen in der 85. Minute fürs Heimteam zum 3:3 ausgleicht, rechnen viele mit einer Verlängerung. Aber so weit kommt es nicht. Denn Basel ist keineswegs um eine Antwort verlegen. Und geht zum dritten Mal in Führung – dank Lena Göppel. Ihr Tor zum 4:3 in der 90. Minute sichert dem FCB den Einzug in die Viertelfinals.

Eine Zusatzschlaufe benötigen dafür Luzern und Rapperswil-Jona auf der Hubelmatt. Letztlich sind es die Ostschweizerinnen, die jubelnd die Heimreise antreten. Möglich macht es ein 4:2-Erfolg nach Verlängerung.

Die meisten Tore fallen in Ayent im Kanton Wallis. St. Gallen fertigt NLB-Klub Sion gleich mit 10:2 ab. Besonders treffsicher präsentiert sich dabei Yael Aeberhard. Die 22-Jährige netzt gleich fünf Mal ein. Auch Servette Chênois räumt mit Wil einen NLB-Verein aus dem Weg. Die Titelverteidigerinnen gewinnen im Sportpark Bergholz klar mit 8:0. Die restlichen drei Cup-Achtelfinalpartien finden am Sonntag statt.