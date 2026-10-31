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GC und Aarau siegen
YB-Frauen setzen Leader Servette unter Druck

Die YB-Frauen gewinnen in St. Gallen mit 2:1 und bleiben oben dran. GC gelingt gegen Yverdon die Wende und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze.
Publiziert: vor 22 Minuten
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Die YB-Frauen bleiben dank des Sieges in St. Gallen an der Spitze dran.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Die YB-Frauen setzen die Leaderinnen aus Genf unter Druck. Die Bernerinnen schlagen den FC St. Gallen auswärts mit 2:1 und rücken bis auf einen Punkt an die Genferinnen ran. Die Entscheidung führen die Zweitplatzierten in der ersten Hälfte herbei. Waeber bringt YB in der 33. Minute in Führung, Regazzoni legt nur fünf Minuten später nach. Da ändert auch der FCSG-Anschlusstreffer durch Friedli nichts mehr.

Im zweiten Spiel am Samstagabend setzt sich GC mit 3:2 gegen Yverdon durch. Die Hoppers kommen von einem 0:2 zurück, Nicoli (36.), Garcia (70.) und Ljustina in der 80. Minute sorgen für die Wende. Damit bleibt GC an der Spitze dran, nach zehn Runden liegt man einen Punkt hinter YB und zwei hinter Servette, die noch ein Spiel weniger haben.

Bereits am Nachmittag haben die Aarau-Frauen 2:0 gegen Luzern gewonnen.

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Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
9
13
22
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
6
21
3
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
10
15
20
4
FC Zürich
FC Zürich
10
12
18
5
FC Basel
FC Basel
10
1
15
6
FC Luzern
FC Luzern
10
-3
11
7
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
9
-4
11
8
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
10
-4
8
9
FC Aarau
FC Aarau
10
-19
7
10
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
10
-17
4
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