Die YB-Frauen setzen die Leaderinnen aus Genf unter Druck. Die Bernerinnen schlagen den FC St. Gallen auswärts mit 2:1 und rücken bis auf einen Punkt an die Genferinnen ran. Die Entscheidung führen die Zweitplatzierten in der ersten Hälfte herbei. Waeber bringt YB in der 33. Minute in Führung, Regazzoni legt nur fünf Minuten später nach. Da ändert auch der FCSG-Anschlusstreffer durch Friedli nichts mehr.
Im zweiten Spiel am Samstagabend setzt sich GC mit 3:2 gegen Yverdon durch. Die Hoppers kommen von einem 0:2 zurück, Nicoli (36.), Garcia (70.) und Ljustina in der 80. Minute sorgen für die Wende. Damit bleibt GC an der Spitze dran, nach zehn Runden liegt man einen Punkt hinter YB und zwei hinter Servette, die noch ein Spiel weniger haben.
Bereits am Nachmittag haben die Aarau-Frauen 2:0 gegen Luzern gewonnen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC Chenois
9
13
22
2
BSC Young Boys
10
6
21
3
Grasshopper Zürich
10
15
20
4
FC Zürich
10
12
18
5
FC Basel
10
1
15
6
FC Luzern
10
-3
11
7
FC Rapperswil-Jona
9
-4
11
8
Yverdon Sport FC
10
-4
8
9
FC Aarau
10
-19
7
10
FC St. Gallen 1879
10
-17
4