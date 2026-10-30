Basel gewinnt nach fünf sieglosen Spielen wieder. Gegen den FCZ setzen sich die FCB-Frauen mit 2:1 durch. Der Siegtreffer sorgt für Diskussionen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die FCB-Frauen machen im Klassiker gegen den FCZ im St. Jakob-Park einen Schritt aus der Krise. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg gewinnen die Baslerinnen mit 2:1.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit bringt die Neuseeländerin Jacqueline Hand den FCB in der 52. Minute in Führung. Zwanzig Minuten später kann Kim Dubs nach toller Vorarbeit der erst 16-jährigen Shanae Tsawa, der Schwester von Ex-FCZ-Spieler Cheveyo Tsawa, für die Zürcherinnen ausgleichen.s

Doch der FCZ-Jubel verstummt schnell: In der 75. Minute zieht die Japanerin Mai Hirata aus der Distanz ab. Ihren Bogenball lenkt FCZ-Torhüterin Riana Gmür an die Latte, von wo der Ball auf den Boden springt – eine Wembley-Tor-ähnliche Szene. Die Unparteiischen entscheiden trotz Protesten der Zürcherinnen auf Tor. Die TV-Bilder deuten wie damals im WM-Final 1966 eher darauf hin, dass der Ball die Torlinie nicht mit vollem Umfang überquert hat. Aufgrund der limitierten Kamerawinkel lässt sich dies aber nicht ohne Zweifel überprüfen.

Auch wenn dem Sieg ein Makel anhaftet, geht der Basler Erfolg aufgrund der Spielanteile in Ordnung.