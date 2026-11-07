Servette ist dank Sieg gegen den FCZ wieder Leader

Servette-Chênois kehrt an die Tabellenspitze der Women's Super League zurück: Die Genferinnen gewinnen den Spitzenkampf gegen den FCZ mit 3:1.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Frauen des Servette-Chênois kehren nach dem Dämpfer gegen Rapperswil-Jona (3:3) am letzten Sonntag wieder zum Siegen zurück. Die Genferinnen setzen sich auswärts im Heerenschürli gegen den FC Zürich mit 3:1 durch.

Entscheidend sind dabei vor allem die Minuten vor der Pause, in denen die Gäste dank Toren von Sobal (35.) und Karchouni (40.) die Partie innert kurzer Zeit drehen. Für die Zürcherinnen hat Liga-Topskorerin Dubs zuvor in der 28. Minute das Skore eröffnen können.

Das Spiel bleibt anschliessend lange offen – bis zur 89. Minute: Mit Meriame Terchoun entscheidet ausgerechnet eine Zürcherin an ehemaliger Wirkungsstätte den Spitzenkampf der Women's Super League mit dem dritten Genfer Treffer.

Mit dem 3:1 reagiert Servette auf den Sieg der YB-Frauen gegen den FC Basel am Freitagabend und grüsst wieder mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bernerinnen von der Tabellenspitze.

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