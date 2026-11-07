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Terchoun trifft gegen Ex-Klub
Servette ist dank Sieg gegen den FCZ wieder Leader

Servette-Chênois kehrt an die Tabellenspitze der Women's Super League zurück: Die Genferinnen gewinnen den Spitzenkampf gegen den FCZ mit 3:1.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Sorgt im Spitzenkampf gegen den FC Zürich für die endgültige Entscheidung: Servettes Meriame Terchoun.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Frauen des Servette-Chênois kehren nach dem Dämpfer gegen Rapperswil-Jona (3:3) am letzten Sonntag wieder zum Siegen zurück. Die Genferinnen setzen sich auswärts im Heerenschürli gegen den FC Zürich mit 3:1 durch.

Entscheidend sind dabei vor allem die Minuten vor der Pause, in denen die Gäste dank Toren von Sobal (35.) und Karchouni (40.) die Partie innert kurzer Zeit drehen. Für die Zürcherinnen hat Liga-Topskorerin Dubs zuvor in der 28. Minute das Skore eröffnen können.

Das Spiel bleibt anschliessend lange offen – bis zur 89. Minute: Mit Meriame Terchoun entscheidet ausgerechnet eine Zürcherin an ehemaliger Wirkungsstätte den Spitzenkampf der Women's Super League mit dem dritten Genfer Treffer.

Mit dem 3:1 reagiert Servette auf den Sieg der YB-Frauen gegen den FC Basel am Freitagabend und grüsst wieder mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bernerinnen von der Tabellenspitze.

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Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
11
15
26
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
8
24
3
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
10
15
20
4
FC Zürich
FC Zürich
11
10
18
5
FC Basel
FC Basel
11
-1
15
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
10
-4
12
7
FC Luzern
FC Luzern
10
-3
11
8
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
10
-4
8
9
FC Aarau
FC Aarau
10
-19
7
10
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
10
-17
4
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