Leuthardt übernimmt Kommando bei FCB-Frauen

In der Frauenabteilung des FC Basel soll Nicole Leuthardt die «notwendigen Hebel in Bewegung setzen», wie VR-Präsident David Degen bekannt gibt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

In der Frauenfussball-Abteilung des FC Basel hat ab dem 1. September 2026 Nicole Leuthardt das Sagen. Die 52-jährige Baslerin übernimmt als Chief Women's Football Officer und Mitglied der Geschäftsleitung diesbezüglich die Gesamtverantwortung.

«Nicole Leuthardt hat ein sehr gutes Verständnis von Führung, Organisation sowie Struktur und ich bin sicher, dass sie in der FCB-Frauenabteilung die notwendigen Hebel in Bewegung setzen wird», erklärt VR-Präsident David Degen. «Mir ist es wichtig, dass wir auch in diesem Bereich sportlich das Maximum herausholen, dabei aber auch möglichst effizient und nachhaltig wirtschaften.»

Als Mitglied des Vereinsvorstands des FC Basel 1893 kennt Leuthardt den Klub bereits. Allerdings ist derzeit noch unklar, ob sie durch ihre neue Funktion dieses Amt weiterhin ausführen wird. Im sportlichen Bereich soll bei Rotblau noch eine zusätzliche Person engagiert werden. Vergangene Woche gab Fabian Sangines seinen Posten als Leiter Frauenfussball ab.