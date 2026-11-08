GC überrollt St. Gallen – Aarau verlässt Gefahrenzone

GC gewinnt in der 11. Runde der Women's Super League gegen St. Gallen 5:1 und verschärft die Krise des abgeschlagenen Schlusslichts. Aarau setzt sich mit einem 3:0 gegen Yverdon etwas von der Gefahrenzone ab.

Andri Bäggli Redaktor Sport

In der elften Runde der Women's Super League kennen die Grasshoppers keine Gnade mit St. Gallen. Gleich mit 5:1 fegen die Hoppers die Espinnen vom Platz und verschärfen so die Krise in der Ostschweiz.

Dabei können die St. Gallerinnen lange mithalten. In der 34. Minute bringt Kayla McKenna GC in Front. Bis zum nächsten Treffer dauert es aber bis zur 60. Minute – Sury Lamontana stellt auf 2:0. Nur acht Zeigerumdrehungen später sorgt Michelle Storni dann für klare Verhältnisse. Kurz gibt es noch ein Aufbäumen des FCSG: Yael Aeberhard verkürzt. Es ist aber nur ein Strohfeuer, denn Marta Cazalla sorgt mit einem Doppelpack für den 5:1-Endstand. St. Gallen bleibt mit vier Punkten das abgeschlagene Schlusslicht.

Aarau siegt

Derweil kann sich Aarau etwas aus der Gefahrenzone absetzen. Die Rüebliländerinnen schlagen zu Hause Yverdon mit 3:0. Alle drei Tore fallen in der ersten Halbzeit. Aida Ragusa schiesst in der 20. Minute das 1:0, Tabea Schütt doppelt nur neun Minuten später nach. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft dann auch noch Vanesa Hoti.

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