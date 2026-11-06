Dysli macht den YB-Express noch unaufhaltsamer

Als Bianca Dysli den Platz betritt, steht es zwischen YB und Basel 1:1. Dann schlägt die 20-Jährige zweimal eiskalt zu.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Der YB-Express rollt und rollt. Der 3:1-Heimsieg am Freitagabend gegen Basel ist der sechste in Serie in der Women's Super League.

Zur Matchwinnerin avanciert im Wankdorf Bianca Dysli mit einem Doppelpack. Von Trainerin Imke Wübbenhorst nach einer Stunde eingewechselt, bleibt die 20-Jährige zweimal (64. und 86.) eiskalt, als sie alleine vor FCB-Keeperin Selina Wölfle aufkreuzt.

In der ersten Halbzeit fällt auf beiden Seiten je ein Tor: Maria Jimenez köpfelt das Heimteam nach einem Corner in Führung (1.) – Jacqueline Hand gleicht in der 28. Minute per Kopf nach toller Vorarbeit von Alice Berti das Skore wieder aus.

Mit dem Sieg glückt den Bernerinnen die Revanche für die am 14. August im St.-Jakob-Park erlittene 0:2-Niederlage. Nach dieser Pleite kam das Wübbenhorst-Team dreimal nicht über ein Remis hinaus, ehe seither nun alles wie am Schnürchen läuft.

YB übernimmt vorübergehend die Tabellenspitze. Allerdings kann Servette am Samstag (Auswärtsspiel gegen den FCZ) wieder an den Bernerinnen vorbeiziehen.