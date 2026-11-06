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Mit Doppelpack
Dysli macht den YB-Express noch unaufhaltsamer

Als Bianca Dysli den Platz betritt, steht es zwischen YB und Basel 1:1. Dann schlägt die 20-Jährige zweimal eiskalt zu.
Publiziert: vor 2 Minuten
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YB-Matchwinnerin: Bianca Dysli.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Der YB-Express rollt und rollt. Der 3:1-Heimsieg am Freitagabend gegen Basel ist der sechste in Serie in der Women's Super League.

Zur Matchwinnerin avanciert im Wankdorf Bianca Dysli mit einem Doppelpack. Von Trainerin Imke Wübbenhorst nach einer Stunde eingewechselt, bleibt die 20-Jährige zweimal (64. und 86.) eiskalt, als sie alleine vor FCB-Keeperin Selina Wölfle aufkreuzt.

In der ersten Halbzeit fällt auf beiden Seiten je ein Tor: Maria Jimenez köpfelt das Heimteam nach einem Corner in Führung (1.) – Jacqueline Hand gleicht in der 28. Minute per Kopf nach toller Vorarbeit von Alice Berti das Skore wieder aus.

Mit dem Sieg glückt den Bernerinnen die Revanche für die am 14. August im St.-Jakob-Park erlittene 0:2-Niederlage. Nach dieser Pleite kam das Wübbenhorst-Team dreimal nicht über ein Remis hinaus, ehe seither nun alles wie am Schnürchen läuft.

YB übernimmt vorübergehend die Tabellenspitze. Allerdings kann Servette am Samstag (Auswärtsspiel gegen den FCZ) wieder an den Bernerinnen vorbeiziehen.

Axa Women’s Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
8
24
2
Servette FC Chenois
Servette FC Chenois
10
13
23
3
Grasshopper Zürich
Grasshopper Zürich
10
15
20
4
FC Zürich
FC Zürich
10
12
18
5
FC Basel
FC Basel
11
-1
15
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
10
-4
12
7
FC Luzern
FC Luzern
10
-3
11
8
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
10
-4
8
9
FC Aarau
FC Aarau
10
-19
7
10
FC St. Gallen 1879
FC St. Gallen 1879
10
-17
4
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