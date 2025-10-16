Die YB-Frauen erreichen den Achtelfinal des neuen Europa Cups im Klubfussball. Nach dem 2:0-Heimsieg gewinnen die Schweizer Meisterinnen auch das Rückspiel gegen SFK 2000 Sarajevo mit 1:0.

1/2 YB-Trainerin Imke Wübbenhorst darf zufrieden sein. Foto: Nikola Kristic/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Frauen der Young Boys stehen im Achtelfinal des neu geschaffenen Europa Cup, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb im Klubfussball.

Nach dem 2:0-Heimsieg im Hinspiel entscheiden die Schweizer Meisterinnen auch das Rückspiel gegen den bosnischen Rekordchampion SFK 2000 Sarajevo für sich. Sie gewinnen auswärts 1:0. Das entscheidende Tor erzielt Jana Kohler in der 89. Minute, rund eine halbe Stunde nach ihrer Einwechslung. Dabei profitiert sie von einer Unsicherheit der gegnerischen Torhüterin.

Welcher Gegner auf die Bernerinnen in der nächsten Runde wartet, entscheidet die Auslosung am Freitag um 13.00 Uhr am Uefa-Hauptsitz in Nyon. Die Achtelfinals werden am 11./12. November (Hinspiele) und 19./20. November (Rückspiele) ausgetragen.