1/2
YB-Trainerin Imke Wübbenhorst darf zufrieden sein.
Foto: Nikola Kristic/freshfocus
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Frauen der Young Boys stehen im Achtelfinal des neu geschaffenen Europa Cup, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb im Klubfussball.
Nach dem 2:0-Heimsieg im Hinspiel entscheiden die Schweizer Meisterinnen auch das Rückspiel gegen den bosnischen Rekordchampion SFK 2000 Sarajevo für sich. Sie gewinnen auswärts 1:0. Das entscheidende Tor erzielt Jana Kohler in der 89. Minute, rund eine halbe Stunde nach ihrer Einwechslung. Dabei profitiert sie von einer Unsicherheit der gegnerischen Torhüterin.
Mehr Frauen-Fussball
Welcher Gegner auf die Bernerinnen in der nächsten Runde wartet, entscheidet die Auslosung am Freitag um 13.00 Uhr am Uefa-Hauptsitz in Nyon. Die Achtelfinals werden am 11./12. November (Hinspiele) und 19./20. November (Rückspiele) ausgetragen.