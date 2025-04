Zürcherin steigt in die Bundesliga auf

1/6 Sydney Schertenleib kommt bei Barça nicht zum Einsatz. Dafür winkt die Final-Teilnahme. Foto: IMAGO/Joan Gosa

Darum gehts Arsenal verliert Halbfinal-Hinspiel gegen Lyon, Barcelona schlägt Chelsea

Nürnberg steigt in die Bundesliga auf, Lara Meroni feiert Erfolg

Wälti in Rücklage

Arsenal muss um den Einzug in den Champions-League-Final bangen. Das Halbfinal-Hinspiel geht zu Hause gegen Lyon mit 1:2 verloren. Nati-Captain Lia Wälti (31) wird bei den Gunners erst in der Schlussphase eingewechselt. Überhaupt nicht zum Einsatz kommt Sydney Schertenleib (18) im anderen Halbfinal-Duell. Dort schlägt Titelverteidiger Barcelona Chelsea gleich mit 4:1. Die Rückspiele finden am kommenden Wochenende statt. Der Final steigt Ende Mai in Lissabon.

Schweizerin feiert Bundesliga-Aufstieg

Ein Jahr nach dem Abstieg kehrt der 1. FC Nürnberg in die Bundesliga zurück. Weil Verfolger Meppen Union Berlin unterliegt, macht das Team der Zürcher Mittelfeldspielerin Lara Meroni (21) den Aufstieg schon vier Runden vor Saisonende klar – ohne selbst im Einsatz zu stehen. Die Leaderinnen müssen erst am Tag danach ran – und verlieren gegen Schlusslicht Freiburg II mit 1:2. Ob da jemand den Aufstieg etwas gar ausgelassen gefeiert hat?

Kein Nati-Duell

Noelle Maritz (29) und Aston Villa feiern im Abstiegskampf einen kapitalen Sieg. Nach dem 3:2-Erfolg gegen Tottenham beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Crystal Palace neu sieben Punkte. Damit dürfte der Klub aus Birmingham den Ligaerhalt so gut wie in der Tasche haben. Zu einem Schweizer Duell kommt es beim Spiel gegen die Spurs nicht, Luana Bühler (28) fehlt im Tottenham-Kader.

Bachmann nur Ersatz

Es ist bislang nicht die Saison von Ramona Bachmann (34). Auch nach fünf Ligaspielen wartet die Nati-Spielmacherin weiter auf ihren ersten Startelf-Einsatz für Houston Dash. Nach zuletzt zwei Kurzeinsätzen sitzt Bachmann beim 0:2 gegen Kansas City 90 Minuten nur auf der Bank. Seattle Reign und Ana Maria Crnogorcevic (34) standen am Osterwochenende nicht im Einsatz.