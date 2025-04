1/2 Lia Wälti beim Training in London. (Archivbild) Foto: Arsenal FC via Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Lia Wälti verliert mit Arsenal an ihrem 32. Geburtstag das Halbfinal-Hinspiel in der Women's Champions League. Der Schweizer Nati-Captain kommt beim 1:2 im Heimspiel in London gegen den Rekordsieger Lyon ab der 84. Minute zum Einsatz. Kurz zuvor sind die Französinnen durch die Haitianerin Melchie Dumornay (21) ein zweites Mal in Führung gegangen. Das Rückspiel findet am Sonntag, 27. April, statt.

Im anderen Halbfinal stehen sich ab Sonntag Titelverteidiger Barcelona und Chelsea gegenüber.

