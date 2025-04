1/6 Servette fliegt überraschend aus den Playoffs. Foto: MARTIAL TREZZINI

Servette scheidet überraschend im Playoff-Viertelfinal gegen GC aus

SRG-Übertragungssignal fällt während Verlängerung kurzzeitig aus

Lucas Werder Reporter Fussball

Die Playoffs haben ihre erste ganz dicke Überraschung: Titelverteidiger Servette, der Tabellendritte der Regular Season, bleibt bereits im Viertelfinal an GC hängen. Nach dem 1:1 im Hinspiel sieht es in Genf lange danach aus, als würden sich die Favoritinnen knapp durchsetzen. Nach einem Tor von Marchao führt Servette bis tief in die Nachspielzeit. Doch Pfister köpfelt GC in der 95. Minute doch noch in die Verlängerung.

Ein Umstand, von dem offenbar auch die SRG überrascht wird. In der Verlängerung verabschiedet sich zwischenzeitlich das Übertragungssignal. Immerhin rechtzeitig zum Penaltyschiessen läuft der Livestream wieder einwandfrei. Dort kratzt GC-Goalie Kozal die ersten zwei Genfer Versuche, der dritte geht neben das Tor. Und weil auf Zürcher Seite alle drei Schützinnen verwandeln, finden die Playoff-Halbfinals erstmals überhaupt ohne Servette statt.

In den anderen Viertelfinals bleiben Überraschungen aus. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel fertig Basel zu Hause Aarau gleich mit 4:0 ab. Zweimal Rudelic sowie Sow und Csillag treffen für den FCB. Dem FCZ reicht gegen St. Gallen ein 0:0 (Hinspiel 3:1) ebenfalls fürs Weiterkommen. Schon am Donnerstag hat sich Quali-Sieger YB gegen Luzern mit 1:0 (Hinspiel 2:1) durchgesetzt.

Damit kommt es am kommenden Wochenende zu den Halbfinal-Duellen Basel gegen GC und YB gegen Zürich.