Steiniger Weg an die Honigtöpfe der Champions League

Meister Servette und Playoff-Finalist YB starten als erste Schweizer Teams in die neue Saison. Beide starten als Aussenseiter in die Qualifikation für die Champions League.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Servette trifft am Dienstag in Kasachstan auf Dynamo Minsk im CL-Quali

500'000 Euro Startgeld winken bei Champions-League-Teilnahme der Genferinnen

YB spielt Mittwoch gegen St. Pölten, Bachmann vor Pflichtspiel-Debüt

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Servette musste den beschwerlichen Weg nach Kasachstan auf sich nehmen, wo der Schweizer Meister in der als Viererpoule ausgetragenen ersten Quali-Runde der Champions League in Aktobe am Dienstagmorgen Schweizer Zeit im Halbfinal auf Dynamo Minsk aus Belarus trifft. Wird Servette seiner Favoritenrolle gerecht, wartet am Freitag im Final der Sieger des Duells zwischen Gastgeber Aktobe und Breidablik aus Island.

Gewinnen die Genferinnen beide Duelle, spielen sie in den Playoffs um den Einzug in die Ligaphase. Ein solcher würde sich auch finanziell lohnen, gibt es doch allein für die Teilnahme an der Champions League gut eine halbe Million Euro Startgeld. Deutlich weniger lukrativ ist der 2025 erstmals ausgetragene Europa Cup. Dort gibt es pro K.o.-Runde 60'000 bis 80'000 Euro zu verdienen.

Bachmann vor Pflichtspiel-Debüt

Der Weg an die Honigtöpfe der Champions League ist für YB, das im Playoff-Final Servette unterlag, noch steiniger. Die Bernerinnen treffen im Halbfinal der ersten Quali-Runde am Mittwoch auf Gastgeber St. Pölten, ein europäisch sehr erfahrenes Team. Dort könnte Ramona Bachmann ihr Pflichtspiel-Debüt in Gelbschwarz geben.

Im Falle eines Sieges würde dann am Samstag der Sieger des Duells zwischen Sporting Lissabon und Seasters Odessa auf YB warten. Das Ziel der Bernerinnen ist es, mindestens ein Spiel zu gewinnen, damit das europäische Abenteuer zumindest im Europa Cup fortgesetzt werden kann.

Aufgrund ihrer Europacup-Einsätze starten Servette und YB erst in zehn Tagen in die heimische Meisterschaft. Die Women's Super League beginnt diesen Freitag mit dem Duell zwischen Yverdon und Zürich.