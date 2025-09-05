Der Frauenfussball hat einen neuen Rekordtransfer. Für gut anderthalb Millionen Franken wechselt Grace Geyoro den Klub. Die Französin ziehts auf die Insel.

Grace Geyoro ist neu die teuerste Fussballerin der Welt

Wechselt für eine Rekordablöse den Klub: Grace Geyoro. Foto: AP

Kaum in Englands Eliteklasse angekommen, sorgen die London City Lionesses für einen Rekord-Transfer. Der Aufsteiger der Women's Super League verpflichtetet Frankreichs Nationalspielerin Grace Geyoro (28) von Paris Saint-Germain. Als Ablöse soll der Klub von Investorin Michele Kang laut BBC und Sky Sports 1,4 Millionen Pfund (rund 1,51 Millionen Franken) überweisen.

Die Mittelfeldspielerin würde damit zum teuersten Transfer im Frauen-Fussball avancieren, nachdem der amerikanische Klub Orlando Pride erst im August rund 1,21 Millionen Franken für die Verpflichtung der Mexikanerin Lizbeth Ovalle (25) ausgegeben hatte.

Neben Geyoro und Ovalle hatten in diesem Jahr auch Kanadas Nationalstürmerin Olivia Smith (21) für rund 1,09 Millionen Franken (von Liverpool zu Arsenal) und die Amerikanerin Naomi Girma (25, von San Diego Wave zu Chelsea) für Millionensummen den Klub gewechselt.