DE
FR
Abonnieren

Rekordtransfer nach London
Grace Geyoro ist neu die teuerste Fussballerin der Welt

Der Frauenfussball hat einen neuen Rekordtransfer. Für gut anderthalb Millionen Franken wechselt Grace Geyoro den Klub. Die Französin ziehts auf die Insel.
Publiziert: 14:45 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Wechselt für eine Rekordablöse den Klub: Grace Geyoro.
Foto: AP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Kaum in Englands Eliteklasse angekommen, sorgen die London City Lionesses für einen Rekord-Transfer. Der Aufsteiger der Women's Super League verpflichtetet Frankreichs Nationalspielerin Grace Geyoro (28) von Paris Saint-Germain. Als Ablöse soll der Klub von Investorin Michele Kang laut BBC und Sky Sports 1,4 Millionen Pfund (rund 1,51 Millionen Franken) überweisen.

Die Mittelfeldspielerin würde damit zum teuersten Transfer im Frauen-Fussball avancieren, nachdem der amerikanische Klub Orlando Pride erst im August rund 1,21 Millionen Franken für die Verpflichtung der Mexikanerin Lizbeth Ovalle (25) ausgegeben hatte.

Mehr Fussball
Nati-Captain Wälti verkündet Arsenal-Abschied unter Tränen
Mit Video
Neuer Klub steht fest
Nati-Captain Wälti verkündet Arsenal-Abschied unter Tränen
Wälti sagt mit erfülltem Kindheitstraum bye-bye Arsenal
Mit Video
Viele Emotionen bei Abschied
Wälti sagt mit erfülltem Kindheitstraum bye-bye Arsenal
Ex-Nati-Spielerin fand durch den Cup ihre grosse Liebe
«Blume auf dem Joggeli-Rasen»
Ex-Nati-Spielerin fand durch den Cup ihre grosse Liebe
Nati-Star Reuteler gewährt Einblick in ihr Familienleben
Zu Besuch in Stans
Nati-Star Reuteler gewährt Einblick in ihr Familienleben

Neben Geyoro und Ovalle hatten in diesem Jahr auch Kanadas Nationalstürmerin Olivia Smith (21) für rund 1,09 Millionen Franken (von Liverpool zu Arsenal) und die Amerikanerin Naomi Girma (25, von San Diego Wave zu Chelsea) für Millionensummen den Klub gewechselt.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen