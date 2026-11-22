Lisa Baum bricht während Arsenals Partie gegen West Ham auf dem Rasen zusammen. Mittlerweile haben die Gunners erste Entwarnung gegeben.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Grosser Schock im London-Derby zwischen Arsenal und West Ham. Etwa eine halbe Stunde ist gespielt, als Arsenal-Angreiferin Lisa Baum abseits des Balles ohne jegliche Fremdeinwirkung zusammenbricht. Sofort eilt das medizinische Personal auf den Rasen, das die deutsche Nationalspielerin rund fünf Minuten versorgt. Anschliessend wird sie mit einer Atemmaske vom Platz getragen.

Wenig später geben die Gunners auf X erste Entwarnung: «Nachdem Lisa Baum über Atemnot geklagt hat, ist ihr Zustand nun stabil. Sie spricht gut auf die Behandlung an.» Mehr ist über den Gesundheitszustand der 19-Jährigen bislang nicht bekannt.

Mitansehen müssen die Szene mit Leila Wandeler, Seraina Piubel, Nadine Riesen und Géraldine Reuteler auch vier Schweizerinnen. Während Wandeler und Piubel bei West Ham in der Startformation stehen, kommen Riesen bei den Hammers und Reuteler bei den Gunners nicht zum Einsatz. Das Duell endet torlos.