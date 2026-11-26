Die deutsche Fussballerin Laura Freigang muss wegen verpasster Dopingtests für 16 Monate aussetzen. Damit verpasst sie auch die WM im kommenden Sommer.

Darum gehts Laura Freigang wird für 16 Monate gesperrt, weil sie innerhalb eines Jahres drei Tests verpasste

Die Sperre gilt rückwirkend ab Juni, Freigang darf ab dem 8. Oktober wieder Spiele bestreiten

Ihre Resultate seit Februar werden gestrichen, zudem verpasst Freigang die WM im kommenden Sommer

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Doping-Hammer im deutschen Fussball! Nationalspielerin Laura Freigang (28) erhält eine 16-monatige Sperre aufgebrummt, weil sie zwischen März 2025 und Februar 2026 drei Tests verpasst hat. Es ist das Resultat einer aussergerichtlichen Einigung zwischen der Spielerin, der globalen sowie der deutschen Anti-Doping-Agentur und dem Deutschen Fussball-Bund, wie aus einer Mitteilung des DFB am Donnerstag hervorgeht.

Die Sperre ist auf den vergangenen Juni rückdatiert – den Zeitpunkt der Benachrichtigung durch den DFB. Damit ist die Kapitänin der Eintracht Frankfurt ab dem 8. Oktober wieder spielberechtigt. Ins Mannschaftstraining einsteigen darf sie zwei Monate früher – auch davon ist sie durch ihre Sperre vorerst ausgeschlossen. Dazu werden Freigangs persönliche Ergebnisse seit dem vergangenen Februar gestrichen. Auf die Erfolge ihrer Teams hat die rückwirkende Strafe aber keine Auswirkungen.

Besonders bitter für Freigang: Sie wird durch ihre Sperre die WM im kommenden Sommer verpassen. Deutschland hat sich bereits im Juni durch den Gewinn der Quali-Gruppe A4 für die Endrunde qualifiziert.