Die Frauen der Grasshoppers bekommen es in der 1. Qualifikationsrunde für den neuen Europa Cup mit einem Gegner aus dem weit entfernten Kasachstan zu tun.

1/2 Trainer João Paiva und sein Team kennen ihren Gegner auf dem Weg in den Europa Cup. Foto: Christian Merz

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Lange Europacup-Reise für die GC-Frauen in der 1. Quali-Runde. Den Playoff-Finalistinnen der Vorsaison wurde am Sonntag Kazygurt Schymkent zugelost.

Kazygurt ist mit 18 Titeln der Rekordmeister, auch in der letzten Saison setzte sich das Team in der heimischen Super League durch.

Das Duell findet am 10./11. und 17./18. September mit Hin- und Rückspiel statt. Der Sieger zieht in die 2. Qualifikationsrunde ein, die mit Achtelfinals gleichzusetzen ist. Dort werden dann im Oktober auch die YB-Frauen in den Wettbewerb einsteigen, die am Wochenende in der Champions League gegen den dänischen Meister Hjörring das Nachsehen hatten.

Zürich und die Stadt Schymkent in der Region Kazygurt sind rund 5000 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.