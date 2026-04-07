In der U20-Meisterschaft der Frauen ist es am Sonntag im Spiel zwischen Luzern und GC zu einem Rassimus-Vorfall gekommen. Eine dunkelhäutige Spielerin der Gäste wurde von einem Staff-Mitglied des Heimteams beleidigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rassismus-Eklat bei U20-Spiel Luzern-GC am Ostersonntag in Luzern

Luzern-Funktionär beleidigt GC-Spielerin Deborah Nyota Kabela rassistisch

FCL verspricht lückenlose Aufarbeitung, GC äussert sich am Dienstag War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Rassismus-Skandal in der Nachwuchs-Meisterschaft der Frauen. Beim U20-Spiel zwischen Luzern und GC (2:2) am Ostersonntag auf der Allmend in Luzern wird die dunkelhäutige GC-Stürmerin Deborah Nyota Kabela kurz vor Schluss rassistisch beleidigt.

Die Szene ereignet sich in der 88. Minute bei einem Einwurf von GC, bei dem sich Kabela in unmittelbarer Nähe befindet. Laut Augenzeugen soll der Assistenztrainer von Luzern die Wörter «Schwarze» und «Mohrenkopf» in den Mund genommen haben, was den Cheftrainer von GC und mehrere seiner Spielerinnen auf die Palme bringt. Es kommt zu heftigen Wortgefechten an der Seitenlinie, wobei der Schiedsrichter versucht, die Situation zu beruhigen. Nach kurzer Unterbrechung wird das Spiel fortgesetzt.

FCL kündigt «sorgfältige und lückenlose» Aufarbeitung an

Auf Blick-Anfrage bestätigt der FC Luzern, dass er am Ostersonntag Kenntnis davon erhalten habe, dass es anlässlich eines U20-Meisterschaftsspiels der FCL-Juniorinnen zu einem Vorfall gekommen sei, bei dem ein FCL-Funktionär gegen die klaren Werte des FC Luzern in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung verstossen habe.

«Die sorgfältige, lückenlose und konsequente Aufarbeitung dieses Vorfalls hat für uns höchste Priorität und wurde umgehend eingeleitet», schreibt der FCL in seiner Stellungnahme. «Rassismus und jede Form von Diskriminierung haben beim FC Luzern keinen Platz. Wir verurteilen entsprechendes Verhalten klar und distanzieren uns entschieden davon.»

Der FCL hat mit den Verantwortlichen von GC bereits am Montagmorgen Kontakt aufgenommen, sich für den Vorfall entschuldigt und «unsere Nulltoleranz-Haltung bekräftigt», wie der Klub weiter schreibt. «Mit den betroffenen Personen werden wir direkt und persönlich Kontakt aufnehmen.» GC will erst am Dienstag öffentlich zum Vorfall Stellung nehmen.

Zweiter Vorfall innerhalb weniger Monate

Die betroffene Spielerin selbst postete noch am Sonntagabend auf Instagram ein Foto mit der Überschrift: «No to Racism in Swiss Football.» Darunter schreibt sie auf Englisch: «Fussball sollte verbinden, nicht spalten. Rassismus gibt es nach wie vor, und genau deshalb müssen wir unsere Stimme erheben.»

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Es ist der zweite Rassismus-Vorfall im Schweizer Frauenfussball innerhalb weniger Monate. Im November war die frühere Schweizer Nachwuchs-Natispielerin Jasmine Imboden (35) in der Partie der 1. Liga zwischen FC Vuisternens/Mézières und dem Luzerner SC von einer Zuschauerin des Heimteams als «Mono», was auf Spanisch Affe heisst, bezeichnet worden.