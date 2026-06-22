Nachdem Nadine Riesen ihren Abgang bei Eintracht Frankfurt bekanntgegeben hatte, machte sie um ihre Zukunft lange ein Geheimnis. Nun ist klar: Der Nati-Star wechselt nach London.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nachdem Nadine Riesen (26) ihren Abschied nach drei Jahren bei Eintracht Frankfurt bekannt gegeben hatte, machte die Ostschweizerin lange ein Geheimnis um ihren neuen Klub. Nun ist klar, wohin es die Aussenverteidigerin zieht. Sie geht zu West Ham United in die Women's Super League nach England.

Bei ihrem neuen Klub in London trifft sie auf ihre Nati-Kolleginnen Leila Wandeler (20) und Seraina Piubel (26), die schon seit 2025 respektive 2024 dort spielen.

In ihrer Zeit in Deutschland kam Riesen zu 48 Einsätzen in der Bundesliga (ein Tor, vier Vorlagen). An der Heim-EM erzielte sie im Eröffnungsspiel gegen Norwegen das erste Schweizer Tor des Turniers.

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