Nati-Spielerin Stierli trauert um ihren Vater (†66)

Tragödie in Engelberg: Der Vater der Schweizer Nati-Spielerin Julia Stierli stürzte bei einer Wanderung in den Tod.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Nati-Spielerin Julia Stierli (29) trauert um ihren Vater. Markus Stierli (†66) ist letzte Woche bei einer Wanderung ums Leben gekommen. «Du gingst auf eine Wanderung und kehrtest nie mehr heim. Die Lücke, die du hinterlässt, ist riesig – wir vermissen dich», schreibt die Familie in der Todesanzeige.

Am Montag, 22. Juni, ging bei der Kantonspolizei Obwalden kurz vor Mitternacht die Meldung ein, dass ein Mann nach einer Wanderung nicht zurückgekehrt ist. Markus Stierli war an diesem Tag von der Bannalp über das Rot Grätli und den Rugghubel nach Engelberg unterwegs.

Noch in der Nacht wurde eine intensive Suche nach dem 66-Jährigen eingeleitet. Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr wurde der Vermisste in Engelberg unterhalb des Fulbergs im Gebiet Wichel/Horbis aufgefunden. Er war im Bereich Blätz im unwegsamen Gelände rund 100 Meter abgestürzt und konnte nur noch tot geborgen werden.

Julia Stierli absolvierte bereits über 55 Länderspiele für die Schweiz. Bei der EM 2025 stand sie in allen drei Gruppenspielen in der Startelf. Seit Sommer 2024 spielt sie beim SC Freiburg.

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