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Tragischer Unfall beim Wandern
Nati-Spielerin Stierli trauert um ihren Vater (†66)

Tragödie in Engelberg: Der Vater der Schweizer Nati-Spielerin Julia Stierli stürzte bei einer Wanderung in den Tod.
Publiziert: 20:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Nati-Spielerin Julia Stierli hat ihren Papa verloren.
Foto: TOTO MARTI
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Nati-Spielerin Julia Stierli (29) trauert um ihren Vater. Markus Stierli (†66) ist letzte Woche bei einer Wanderung ums Leben gekommen. «Du gingst auf eine Wanderung und kehrtest nie mehr heim. Die Lücke, die du hinterlässt, ist riesig – wir vermissen dich», schreibt die Familie in der Todesanzeige.

Am Montag, 22. Juni, ging bei der Kantonspolizei Obwalden kurz vor Mitternacht die Meldung ein, dass ein Mann nach einer Wanderung nicht zurückgekehrt ist. Markus Stierli war an diesem Tag von der Bannalp über das Rot Grätli und den Rugghubel nach Engelberg unterwegs.

Noch in der Nacht wurde eine intensive Suche nach dem 66-Jährigen eingeleitet. Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr wurde der Vermisste in Engelberg unterhalb des Fulbergs im Gebiet Wichel/Horbis aufgefunden. Er war im Bereich Blätz im unwegsamen Gelände rund 100 Meter abgestürzt und konnte nur noch tot geborgen werden.

Julia Stierli absolvierte bereits über 55 Länderspiele für die Schweiz. Bei der EM 2025 stand sie in allen drei Gruppenspielen in der Startelf. Seit Sommer 2024 spielt sie beim SC Freiburg.

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Hier deinem Team folgen
WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
6
7
14
2
Italien
Italien
6
8
9
3
Schweden
Schweden
6
0
8
4
Serbien
Serbien
6
-15
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
6
13
2
Niederlande
Niederlande
6
3
11
3
Irland
Irland
6
0
9
4
Polen
Polen
6
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
18
15
2
England
England
6
8
15
3
Island
Island
6
-9
6
4
Ukraine
Ukraine
6
-17
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
17
16
2
Norwegen
Norwegen
6
2
12
3
Österreich
Österreich
6
-6
4
4
Slowenien
Slowenien
6
-13
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
6
12
14
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
10
11
3
Albanien
Albanien
6
-5
7
4
Montenegro
Montenegro
6
-17
1
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
13
16
2
Türkei
Türkei
6
6
13
3
Nordirland
Nordirland
6
1
6
4
Malta
Malta
6
-20
0
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
15
2
Finnland
Finnland
6
9
15
3
Slowakei
Slowakei
6
-9
6
4
Lettland
Lettland
6
-13
0
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
22
14
2
Belgien
Belgien
6
21
14
3
Israel
Israel
6
-10
6
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-33
0
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
6
8
11
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
18
11
3
Estland
Estland
6
5
11
4
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
6
17
15
2
Kroatien
Kroatien
6
15
15
3
Bulgarien
Bulgarien
6
-1
6
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
6
19
16
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
6
12
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
-12
6
4
Andorra
Andorra
6
-13
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
4
7
12
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
4
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
4
1
5
3
Zypern
Zypern
4
-9
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
4
9
9
2
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
3
Armenien
Armenien
4
-12
1
Qualifikationsspiele
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