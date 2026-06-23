Ein 66-jähriger Wanderer wurde nach einer Suche in der Nacht auf Dienstag tot aufgefunden. Er stürzte im Gebiet Blätz bei Engelberg rund 100 Meter in unwegsamem Gelände ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vermisster Wanderer (66) tot bei Engelberg aufgefunden nach nächtlicher Suche

Er stürzte im Gebiet Blätz 100 Meter in unwegsamem Gelände ab

Im Einsatz: Rettungshelikopter, ARS Engelberg, Kantonspolizeien Uri und Obwalden

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montag ging bei der Kantonspolizei Obwalden kurz vor Mitternacht die Meldung ein, dass ein Mann nach einer Wanderung nicht zurückgekehrt sei. Der Vermisste wollte an diesem Tag von der Bannalp über das «Rot Grätli» und Rugghubel nach Engelberg laufen.

Noch in der Nacht wurde eine intensive Suche nach dem 66-jährigen Wanderer eingeleitet. Am Dienstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, konnte der Vermisste in Engelberg, unterhalb Ful Berg im Gebiet Wichel/Horbis, aufgefunden werden. Der Mann stürzte im Bereich Blätz im unwegsamen Gelände circa 100 Meter ab und konnte nur noch tot geborgen werden.

Im Einsatz standen mehrere Rettungshelikopter der REGA, die ARS Engelberg sowie die Kantonspolizeien Uri und Obwalden.