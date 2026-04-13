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Schertenleib über Barça
«Ich habe gehofft, dass ich viel mehr spiele»

Sydney Schertenleib spricht an der Pressekonferenz über ihre Spielzeit beim FC Barcelona.
Publiziert: 13:51 Uhr
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