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Schertenleib: «Ich habe gedacht, dass ich viel mehr spiele»
Schertenleib über Barça
«Ich habe gehofft, dass ich viel mehr spiele»
Sydney Schertenleib spricht an der Pressekonferenz über ihre Spielzeit beim FC Barcelona.
Publiziert: 13:51 Uhr
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