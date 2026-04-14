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Nati-Doppeltorschützin Csillag über ihren Treffer per Hacke
Csillag zu Hacken-Traumtor
«Es ist einfach instinktiv passiert»
Aurélie Csillag zeigt gegen die Türkei ihr Können. Die Schweizerin trifft doppelt, vor allem das erste Tor per Hacke ist sehenswert.
Publiziert: 21:54 Uhr
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