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Csillag zu Hacken-Traumtor
«Es ist einfach instinktiv passiert»

Aurélie Csillag zeigt gegen die Türkei ihr Können. Die Schweizerin trifft doppelt, vor allem das erste Tor per Hacke ist sehenswert.
Publiziert: 21:54 Uhr
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