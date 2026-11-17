Die Frauen-Nati will an die WM 2027 in Brasilien. Dafür muss das Team von Rafel Navarro in den Playoffs Österreich bezwingen. Nun ist das Aufgebot bekannt. Alayah Pilgrim ist zurück, Ramona Bachmann fehlt weiterhin.

Darum gehts Die Schweizer Nati trifft in den WM-Playoffs auf Österreich. Das Hinspiel findet am 1. Dezember in Bern statt

Alayah Pilgrim kehrt ins Aufgebot zurück, Ramona Bachmann fehlt weiterhin

Navarro setzt auf eine eingespielte Mannschaft und erwartet ein knappes Duell gegen Österreich

Lynn Piubel Reporterin Sport

Die Schweizer Frauen-Nati trifft in der zweiten Runde der WM-Playoffs Anfang Dezember auf Österreich. Dabei geht es für das Team von Rafel Navarro um Sein oder Nichtsein im Kampf um das Ticket für die WM im nächsten Sommer in Brasilien. Entscheidet die Schweiz das Duell in Hin- und Rückspiel für sich, fährt sie an die WM, ausser in den anderen sieben Playoff-Duellen setzt sich jeweils der Teilnehmer der Liga A der Nations League vom Frühjahr durch. Dann müsste die Nati auch noch das Interkontinental-Playoff im Februar bestreiten, bei dem die letzten WM-Plätze vergeben werden. Verliert die Nati gegen Österreich, findet die WM ohne sie statt.

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«Ich denke, dass Österreich unser bisher stärkste Gegner der Qualifikation ist. Es ist ein gutes Team und hat einen guten Trainer. Es wird ein knappes Duell», sagt Nationaltrainer Rafel Navarro (40) bei der Kaderbekanntgabe. In den vergangenen Wochen reiste der Katalane auch nach England und Deutschland, um seine Spielerinnen – aber auch die des nächsten Gegners – bei ihren Klubs zu beobachten.

Sein Aufgebot hat sich im Vergleich zum letzten Zusammenzug wenig verändert. Alayah Pilgrim (23) ist zurück. Die Stürmerin der AS Roma hat zuletzt auch in der Champions League gegen Servette und in der Liga entscheidende Tore erzielt. Ebenfalls wieder mit dabei ist Verteidigerin Amina Muratovic (20) von Servette.

Tür für Bachmann ist weiter offen

Navarro setzt aber bewusst auf seine eingespielte Gruppe: «Wir tauschen nicht viele Spielerinnen aus. Wir haben vor rund einem Jahr mit dieser Gruppe von Spielerinnen begonnen. Sie verstehen mittlerweile, was der Staff und ich wollen und was wir erwarten.» Wir sind der Ansicht, dass uns diese Spieler aktuell am besten dabei helfen, den Weg Richtung Weltmeisterschaft zu gehen.»

Weiterhin nicht dabei ist Ramona Bachmann (35). Der Nati-Trainer stand mit der erfahrenen Angreiferin (153 Länderspiele) in den vergangenen Wochen in Kontakt, schliesst eine Rückkehr aber nicht aus. «Ich habe grossen Respekt vor ihr. Wir waren die letzten Wochen in Kontakt und haben viel gesprochen. Sie kennt meine Meinung: Für mich gibt es aktuell Spielerinnen, die es besser machen. Aber die Tür für sie lassen wir offen.»

Der Fokus gilt voll und ganz den beiden Partien gegen Österreich. Für das Hinspiel im Wankdorf in Bern am Dienstag, 1. Dezember, um 19.00 Uhr sind bereits knapp 20'000 Tickets abgesetzt worden. Das Rückspiel findet am 5. Dezember in Wien statt (16.10 Uhr).