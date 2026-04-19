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Das 1:1 in Sinop ist der erste Dämpfer in der noch kurzen Ära von Nati-Trainer Rafel Navarro (40). Auch wenn Spielerinnen und Staff die täglichen Fortschritte im Training betonen, in den Spielen sind die positiven Entwicklungsschritte nur punktuell erkennbar. Im Hinblick auf die Playoffs im Herbst stellen sich folgende Fragen:

Wird der Ausrutscher noch zum Bumerang?

Ist das Glas halb voll? Oder halb leer? Das 1:1 lässt beide Interpretationen zu. Mit einem Sieg gegen Malta ist der Gruppensieg und die Rückkehr in die Liga A der Nations League nun zwar fix, doch dieses Remis an der Schwarzmeerküste könnte die Nati noch teuer zu stehen kommen. Dann nämlich, wenn die Schweiz die zwei Playoff-Runden im Herbst zwar überstehen sollte, aber als schlechtestes der acht siegreichen Teams den Gang in die interkontinentalen Playoffs antreten müsste. Da die Nati die Liga B kaum mehr als bestes Team abschliessen wird, wird dieses Szenario immer wahrscheinlicher.

Was ist der Plan bei den Standards?

Zehn Corner und ähnlich viele Freistösse in der offensiven Zone hatte die Nati in den 180 Minuten gegen die Türkei, gefährlich wurde es aber nie. Ein klarer Plan ist von aussen (noch) nicht erkennbar, auch wenn Riola Xhemaili gegen Nordirland nach einem Corner traf. Es bleibe wenig Zeit, um in die Details zu gehen, so die für die Standards verantwortliche Assistentin Julia Simic. «Wichtig ist, dass jede ihren Job kennt und dass der Service der ausführenden Spielerin gut kommt.» 25 bis 30 Prozent aller Tore im Fussball fallen nach ruhenden Bällen. Gerade in engen Partien ein entscheidender Faktor.

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Was ist mit Reuteler los?

Sie war die beste Schweizerin an der Heim-EM: Géraldine Reuteler. Viele Topteams in Europa bemühen sich um sie – dem Vernehmen nach auch Champions-League-Sieger Arsenal. In den nächsten Wochen dürfte der Entscheid fallen, wo die offensive Mittelfeldspielerin nach acht Jahren in Frankfurt ihre Karriere fortsetzen wird. In Navarros System kommt die beste Offensivspielerin der Nati aber noch nicht auf Touren. In den 180 Minuten gegen die Türkei hat die Nidwaldnerin eine gute Torchance – mehr nicht.

Wo sind die Jungen?

Eine neue Ära ist auch eine neue Chance – für alle. Nach erst vier Pflichtspielen unter Navarro zeichnet sich aber bereits eine klare Stammelf ab. Nur Aurélie Csillag und mit Abstrichen Lia Kamber haben sich neu in die Mannschaft gespielt, ansonsten vertraut Navarro den altbewährten Kräften, die bereits an der EM regelmässig zum Zug kamen. Doch wo bleiben die neuen Elemente? Die jungen Talente mit Ausnahme von Schertenleib und Beney müssen hinten anstehen. Der Zusammenzug im Juni wäre die letzte Gelegenheit, um neues Personal zu testen, bevor es ab Oktober ernst gilt.

Wie hält die Defensive dicht?

Die Türkei trat im Rückspiel abgezockt und effizient auf. Die Nummer 51 der Welt nutzte ihre einzige grosse Chance des Spiels eiskalt aus. Das Gegentor zeigt exemplarisch, wo die Achillesferse des Navarro-Fussballs liegt; im defensiven Umschaltspiel. Ein Ballverlust im falschen Moment, kombiniert mit einem Stellungsfehler und dem Schnelligkeitsdefizit in der Abwehr reicht, um die Nati-Defensive aus den Angeln zu heben.

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