Gegen Nordirland beginnt für die Nati der steinige Weg, der mit der Qualifikation für die WM 2027 enden soll. Für Rekordspielerin Ana-Maria Crnogorcevic ist es die letzte Kampagne, nach dem Turnier in Brasilien macht sie, zumindest in der Nati, Schluss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ana-Maria Crnogorcevic beendet Nati-Karriere nach WM 2027 in Brasilien

Seit Januar spielt sie beim französischen Verein Strassburg in Elsass

176 Länderspiele, 74 Tore, Debüt war im August 2009 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

176 Länderspiele, über 13'500 Spielminuten, 74 Tore sowie zwei WM- und drei EM-Teilnahmen. Es sind eindrückliche Zahlen, die Ana-Maria Crnogorcevics Nati-Karriere belegen. Mit dem Auftakt in der Liga B der Nations League am Dienstag in Lausanne gegen Nordirland beginnt für die Berner Oberländerin die letzte Quali mit der Nati, für die sie im August 2009 debütiert hatte. «Ja. Die WM in Brasilien ist mein letztes Ziel mit der Nati», so die 35-Jährige.

Bis dann läuft auch ihr Vertrag mit Strassburg. Seit Anfang Jahr spielt sie nach dem Ende ihres Abenteuers in Seattle für den Tabellensechsten der französischen Liga. Im Elsass hat sich Crnogorcevic schnell zurechtgefunden, hat bereits ihre eigene Wohnung bezogen und kommt regelmässig zum Einsatz, jeweils auf der Aussenbahn. Alles gut, meldet sie. «Und wieder einmal näher zu Hause zu sein, ist auch sehr schön.»

Vorfreude anstatt Wehmut

In der Nati spielt sie auch als Vize-Captain noch immer eine wichtige Rolle. «Mit ihrer professionellen Einstellung und ihrem kompetitiven Mindset ist sie wichtig für die Gruppe», sagt Nati-Trainer Rafel Navarro. «Sie ist eine komplette Spielerin, vielseitig einsetzbar, schnell und auch stark im Abschluss.» Der Katalane kennt Crnogorcevic schon lange, arbeiteten die beiden doch während vier Jahren zusammen in Barcelona, wo Navarro von 2019 bis im letzten Herbst Assistent war.

Die Rekord-Torschützin der Nati ist deswegen auch vertraut mit dem Spielstil und den Ideen Navarros, welche dieser nun in der Nati implementieren will. «Individuell kann ich sicherlich helfen und auch einmal korrigieren, weil ich das System und die Übungen kenne», so Crnogorcevic, die in ihrer 16-jährigen Auslandkarriere schon in Hamburg, Frankfurt, Portland, Barcelona, Madrid, Seattle und nun eben Strassburg gespielt hat.

Wehmut kommt bei Crnogorcevic noch nicht auf. «Momentan überwiegt die Vorfreude auf unsere Spiele.» Das Ziel ist klar: «Wir wollen als Nummer 1 unserer Gruppe in die Playoffs einziehen.» Schafft die Nati das und hat sie ein bisschen Losglück, ist die Teilnahme an der WM 2027 kein Ding der Unmöglichkeit. Für Crnogorcevic wäre das Turnier in Brasilien der perfekte Abschluss ihrer Rekordkarriere.