Neuer Coach Navarro ist nach ersten Nati-Spielen enttäuscht
«Es ist viel zu einfach, ein Tor gegen uns zu schiessen»

Rafel Navarro muss zum Beginn seiner Amtszeit zwei Niederlagen hinnehmen. Der Spanier ist enttäuscht, richtet den Blick aber nach vorne.
Publiziert: 18:32 Uhr
Ein enttäuschter Rafel Navarro nach der 2:3-Pleite gegen Wales.
Foto: Salva Castizo/freshfocus

Darum gehts

  • Schweizer Frauen-Nati verliert erneut unter neuem Trainer Rafel Navarro
  • Navarro kritisiert Defensivleistung und plant viele Reisen zu den Spielerinnen
  • WM-Qualifikation beginnt im März mit Heimspiel gegen Nordirland
Björn Lindroos und Tim Guillemin

Die Schweizer Frauen-Nati verliert am Dienstag auch das zweite Spiel unter Rafel Navarro (39) und bleibt unter dem neuen Trainer weiter sieglos. Der Spanier zeigt sich nach der Pleite gegen Wales enttäuscht.

Gegenüber Blick sagt er: «Ich bin sehr enttäuscht, auch über die Leistung. Wir haben viele Sachen zu verbessern.» Gerade die Defensive hat er zu bemängeln: «Es ist viel zu einfach, ein Tor gegen uns zu schiessen.»

Viele Reisen vor sich

«Das Pressing hat mir in der ersten Halbzeit nicht gefallen», führt Navarro aus. Doch: «In der zweiten Halbzeit war es besser. Doch da waren wir schon mit 1:3 hinten.»

Dann blickt Navarro schon in die Zukunft. Und der Nati-Trainer hat einiges vor. «In den nächsten Monaten werde ich viel reisen. Nach Italien, Deutschland, aber auch in die Schweiz. Ich werde viele Spiele sehen und Spielerinnen analysieren.»

«Es wird klappen»

Der ehemalige Barça-Assistent ist trotz des enttäuschenden Starts weiter zuversichtlich: «Wir haben ein gutes Kader und wir haben auch die richtigen Spielerinnen für den Spielstil. Es wird klappen, aber wir haben viel Arbeit vor uns.»

Arbeit, die nötig sein wird. Denn beim nächsten Zusammenzug gilts ernst: Im März beginnt die WM-Quali mit einem Heimspiel gegen Nordirland. Da werden Ausrutscher wie gegen Wales teuer bezahlt.

