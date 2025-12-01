DE
FR
Abonnieren

Trainer der Frauen-Nati trauert
Der Vater von Rafel Navarro ist gestorben

Traurige News aus Spanien. Der Vater des neuen Nati-Trainers Rafel Navarro ist am Freitag verstorben.
Publiziert: vor 57 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Kommentieren
1/4
Der Vater des neuen Nati-Trainers Rafel Navarro ist verstorben.
Foto: Salva Castizo/freshfocus

Darum gehts

  • Rafel Navarro trauert um seinen Vater während Nati-Debüt
  • Navarro verliess das Camp, um an der Beerdigung teilzunehmen
  • Die Schweiz spielt am Dienstag um 12 Uhr gegen Wales
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Lucas Werder und Björn Lindroos

Der vergangene Freitag wird Rafel Navarro (39) für immer in Erinnerung bleiben. Nicht, weil der neue Nati-Trainer in seinem ersten Spiel gegen Belgien eine 1:2-Niederlage hinnehmen muss. Sondern weil sein Vater an diesem Tag nach langer Krankheit verstorben ist, wie Navarro am Montagabend verrät.

Bereits die Tage vor dessen Tod seien für ihn emotional sehr schwierig gewesen. «Ich war ein paar Tage lang sehr glücklich wegen dieses neuen Projekts, aber gleichzeitig wusste ich, dass mein Vater krank war. Es war schwierig für mich, diese Gefühle in diesen Tagen zu verarbeiten», so der neue Nati-Coach.

«Der gesamte SFV sowie das Team und der Staff sind in Gedanken bei Rafel und seiner Familie», lässt der Verband am Montagabend verlauten.

Fürs Wales-Spiel zurück

Unmittelbar nach dem Spiel gegen Belgien hat Navarro das Camp in Jerez für einige Tage verlassen, um bei seiner Familie zu sein und der Beerdigung beizuwohnen. «Jetzt bin ich zurück und werde morgen beim Spiel dabei sein», so Navarro.

Während seiner Abwesenheit hat der neue Athletikcoach Norbert Callau die Nati auf das zweite Testspiel gegen Wales vorbereitet. Die Schweiz trifft am Dienstag um 12 Uhr auf Wales und will den ersten Sieg unter dem neuen Trainer feiern.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)