DE
FR
Abonnieren
Wales
Wales
12:00
Schweiz
Schweiz
Zum Fussball-Kalender
Wales
Wales
Ab 12:00 Uhr
Vs
Schweiz
Schweiz

Testpartie im Ticker
Zweites Spiel mit der Nati – erster Sieg für Navarro?

vor 3 Minuten

Herzog im Tor, Wälti zurück

Mit der folgenden Aufstellung spielt die Nati. Im Vergleich zum Wales-Spiel vom Freitag nimmt Navarro vier Änderungen vor. Herzog bekommt anstelle von Peng im Tor eine Chance, Riesen ersetzt Crnogorcevic, Wälti rückt für Vallotto ins Team und Csillag spielt statt Fölmli.

vor 14 Minuten

Trauerflor am Arm

Vor dem Spiel gabs traurige News aus dem Nati-Camp. Der Vater von Trainer Rafel Navarro ist nach langer Krankheit verstorben. Darum werden die Spielerinnen beider Teams heute mit einer schwarzen Binde als Trauerflor auflaufen. Navarro ist nach kurzer Abwesenheit wieder zurück im Camp und wird heute an der Seitenlinie stehen.

vor 21 Minuten

Willkommen

Herzlich willkommen zum Liveticker des letzten Spiels der Frauen-Nati im Jahr 2025. Das Testspiel gegen Wales in Jerez beginnt um 12 Uhr.

Ende des Livetickers
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
02. Dezember 2025 um 12:00 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen