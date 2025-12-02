Zweites Spiel mit der Nati – erster Sieg für Navarro?

Trauerflor am Arm

Vor dem Spiel gabs traurige News aus dem Nati-Camp. Der Vater von Trainer Rafel Navarro ist nach langer Krankheit verstorben. Darum werden die Spielerinnen beider Teams heute mit einer schwarzen Binde als Trauerflor auflaufen. Navarro ist nach kurzer Abwesenheit wieder zurück im Camp und wird heute an der Seitenlinie stehen.