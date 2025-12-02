Zweites Spiel mit der Nati – erster Sieg für Navarro?

Mit der folgenden Aufstellung spielt die Nati. Im Vergleich zum Wales-Spiel vom Freitag nimmt Navarro vier Änderungen vor. Herzog bekommt anstelle von Peng im Tor eine Chance, Riesen ersetzt Crnogorcevic, Wälti rückt für Vallotto ins Team und Csillag spielt statt Fölmli.
Vor dem Spiel gabs traurige News aus dem Nati-Camp. Der Vater von Trainer Rafel Navarro ist nach langer Krankheit verstorben. Darum werden die Spielerinnen beider Teams heute mit einer schwarzen Binde als Trauerflor auflaufen. Navarro ist nach kurzer Abwesenheit wieder zurück im Camp und wird heute an der Seitenlinie stehen.
Herzlich willkommen zum Liveticker des letzten Spiels der Frauen-Nati im Jahr 2025. Das Testspiel gegen Wales in Jerez beginnt um 12 Uhr.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
7
9
2
3
0
6
3
3
-4
3
4
3
-3
0
