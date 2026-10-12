Die Nati geht mit einem Vier-Tore-Vorsprung ins WM-Playoff-Rückspiel gegen Israel. Ist dieses Ding gelaufen? Abwarten. Klar ist: Coach Rafel Navarro wird Änderungen vornehmen.

An der Pressekonferenz vor dem Playoff-Rückspiel in Sitten haben Verteidigerin Viola Calligaris und Nationaltrainer Rafel Navarro über den enttäuschenden Auftritt gegen Israel und ihre Lehren daraus gesprochen. Trotz des Sieges war die Zufriedenheit gering, vor allem die vielen Gegentore und die defensiven Fehler beschäftigten das Team.

«Auch wenn wir vier Tore vorne sind, auch wenn wir gewonnen haben, waren wir unzufrieden mit dem Spiel», erklärte Calligaris. Dass die Gegnerinnen immer wieder zu Treffern kommen, müsse ein Weckruf sein: «Wir müssen nicht 90 Prozent geben, sondern 100 Prozent.»

Der Trainer will nicht experimentieren

Auch Navarro sprach die Probleme in der Defensive offen an. Die Abwehr sei nicht wie geplant aufgegangen, zudem müsse die defensive Balance bereits im Angriff beginnen. Für das Rückspiel kündigt der Trainer deshalb Anpassungen in der Offensiv-Taktik und in der Startelf an. Von Experimenten will er allerdings nichts wissen. «Wir sind sehr nahe an einem wichtigen Match, einem sehr wichtigen Playoff», erklärte Navarro. Es gehe darum, einzelne Dinge anzupassen und Veränderungen vorzunehmen, nicht aber darum, wild zu experimentieren.

Sein Wunsch für das Rückspiel ist deutlich: «Ich präferiere morgen ein 3:0 und nicht ein 7:3.» Die Botschaft ist klar: Die Nati will nicht nur gewinnen, sondern vor allem defensiv stabiler auftreten und weniger Gegentore bekommen.

Die Pressekonferenz mit Viola Calligaris und Rafel Navarro gibts hier zum Nachlesen: