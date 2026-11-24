Jetzt live im Stream:Das macht heute SchlagzeilenLive
Stars sind da, Spannung steigt
Was sagt Nati-Chefin Daube zum Spiel des Jahres?
Am Dienstag rücken die Schweizer Nati-Spielerinnen in Bern für die eminent wichtigen WM-Playoffpartien gegen Österreich ein. Um 15 Uhr gibt Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, eine Pressekonferenz im Teamhotel. Hier im Ticker bist du live mit dabei.
Publiziert: 13:55 Uhr
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Teilen
Kommentieren
1/25
Brauner Koffer, helle Jacke, rote Brille: Alisha Lehmann rückt in ihrer Heimat Bern ins Nati-Camp ein.
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.