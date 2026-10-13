Verbringt nach dem rabenschwarzen Hinspiel einen geruhsamen Abend.

Nadine Riesen – Note 4

Bringt über rechts Zug nach vorne, taucht auch gelegentlich im Strafraum auf.

Viola Calligaris – Note 4

Die Abwehrchefin hat diesmal den Laden im Griff. Unnötige Verwarnung.

Julia Stierli – Note 5

War im Hinspiel eine der Gewinnerinnen – weil sie nicht spielte. Tolles Tor.

Noelle Maritz – Note 4

Über links eine sichere Bank. Aber mit (zu) wenig Einfluss nach vorne.

Géraldine Reuteler – Note 5

Eine der Aktivposten. Bringt viele gute Flanken in die Mitte – auch vor dem 1:0.

Lia Wälti – Note 3

Dirigiert das Spiel wie gewohnt von hinten raus. Bleibt aber unauffällig.

Sydney Schertenleib – Note 3

Einige gute Aktionen, aber zu wenig dominant in Anbetracht ihrer Klasse.

Iman Beney – Note 5

Blüht in einer offensiveren Rolle auf. Belohnt sich in ihrer Heimat mit dem 1:0.

Lia Kamber – Note 4

Rechtfertigt ihren Einsatz von Beginn an mit Pressing und vielen Abschlüssen.

Riola Xhemaili – Note 4

Kämpft, rackert und setzt die israelische Abwehr unter Druck. Nur das Tor fehlt.

Leila Wandeler – Note 4

Wieder einmal mit einem längeren Teileinsatz, zeigt eine unauffällige Leistung.

Smilla Vallotto – Note 4

Hat unter Navarro ihren Stammplatz verloren, wäre aber eine Alternative.

Alisha Lehmann – keine Note

Kommt in der 66. Minute für Reuteler. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Alena Bienz – keine Note

Kommt in der 66. Minute für Schertenleib. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Svenja Fölmli – keine Note

Kommt in der 82. Minute für Xhemaili. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.