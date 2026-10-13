Livia Peng – Note 4
Verbringt nach dem rabenschwarzen Hinspiel einen geruhsamen Abend.
Nadine Riesen – Note 4
Bringt über rechts Zug nach vorne, taucht auch gelegentlich im Strafraum auf.
Viola Calligaris – Note 4
Die Abwehrchefin hat diesmal den Laden im Griff. Unnötige Verwarnung.
Julia Stierli – Note 5
War im Hinspiel eine der Gewinnerinnen – weil sie nicht spielte. Tolles Tor.
Noelle Maritz – Note 4
Über links eine sichere Bank. Aber mit (zu) wenig Einfluss nach vorne.
Géraldine Reuteler – Note 5
Eine der Aktivposten. Bringt viele gute Flanken in die Mitte – auch vor dem 1:0.
Lia Wälti – Note 3
Dirigiert das Spiel wie gewohnt von hinten raus. Bleibt aber unauffällig.
Sydney Schertenleib – Note 3
Einige gute Aktionen, aber zu wenig dominant in Anbetracht ihrer Klasse.
Iman Beney – Note 5
Blüht in einer offensiveren Rolle auf. Belohnt sich in ihrer Heimat mit dem 1:0.
Lia Kamber – Note 4
Rechtfertigt ihren Einsatz von Beginn an mit Pressing und vielen Abschlüssen.
Riola Xhemaili – Note 4
Kämpft, rackert und setzt die israelische Abwehr unter Druck. Nur das Tor fehlt.
Leila Wandeler – Note 4
Wieder einmal mit einem längeren Teileinsatz, zeigt eine unauffällige Leistung.
Smilla Vallotto – Note 4
Hat unter Navarro ihren Stammplatz verloren, wäre aber eine Alternative.
Alisha Lehmann – keine Note
Kommt in der 66. Minute für Reuteler. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Alena Bienz – keine Note
Kommt in der 66. Minute für Schertenleib. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Svenja Fölmli – keine Note
Kommt in der 82. Minute für Xhemaili. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.