DE
FR
Abonnieren

Nati-Captain Wälti spricht über ihre Krankheit
«Sie wird meinen Alltag noch über Jahre einschränken»

Seit einiger Zeit hat Lia Wälti mit einem Abszess zu kämpfen. Nun spricht sie erstmals offen darüber und verrät, wie stark sie das Ganze in ihrem Alltag beeinflusst.
Publiziert: 10:48 Uhr
Kommentieren
1/8
Lia Wälti spricht offen über ihre Krankheit.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

  • Lia Wälti spricht erstmals offen über ihre Krankheit
  • Ein Abszess beeinflusst ihren Alltag und die Karriere stark
  • Die Nati-Spielerin will sich davon aber nicht runterziehen lassen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Die letzten Wochen vor der Heim-Europameisterschaft im Sommer sind für Lia Wälti (32) ein Wettlauf gegen die Zeit. Nach einer Anfang Juni zugezogenen Knieverletzung ist lange unklar, ob es für den Nati-Captain reicht, um dabei zu sein. Wälti beisst auf die Zähne und spielt letztlich eine Schlüsselrolle. Sie führt die Schweiz erstmals in einen EM-Viertelfinal.

Die Euphorie ist gross. Doch für Wälti rückt schon kurz nach dem Turnier wieder etwas anderes in den Fokus: ihre Gesundheit. Anfang August meldet sie sich aus dem Spitalbett, schreibt auf Instagram von einer geplanten Operation. Die Situation sei dennoch nicht einfach. «Aber aufgeben ist keine Option. Ich manifestiere eine vollständige Genesung.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Mit ihrem Knie hat der Eingriff nichts zu tun. Sondern mit einem Abszess im Gesässbereich, der ihr schon länger zu schaffen macht. Bereits letztes Jahr im November musste sich Wälti deswegen einer OP unterziehen. Nun redet sie erstmals offen darüber.

Karriere bewusst geniessen

«Verletzungen gehören zum Sport, aber dieser Abszess ist etwas anderes», sagt Wälti im Interview mit «CH Media» und spricht dabei bewusst von einer Krankheit. Denn: «Diese Situation wird mich noch über Jahre begleiten, meinen Alltag einschränken.» Und das müsse sie akzeptieren. Der Abszess, bei dem vor der Diagnose gar befürchtet wurde, es könnte ein Tumor sein, ist permanent präsent.

Mehr zu Wälti
«Im Fussball kann man sich selten verabschieden»
Wälti über Sundhage-Abgang
«Im Fussball kann man sich selten verabschieden»
Nati-Captain Wälti verkündet Arsenal-Abschied unter Tränen
Mit Video
Neuer Klub steht fest
Nati-Captain Wälti verkündet Arsenal-Abschied unter Tränen
Wälti sagt mit erfülltem Kindheitstraum bye-bye Arsenal
Mit Video
Viele Emotionen bei Abschied
Wälti sagt mit erfülltem Kindheitstraum bye-bye Arsenal
Nominierte für Schweizer Fussball-Awards bekannt
Diverse Nati-Stars dabei
Nominierte für Schweizer Fussball-Awards bekannt

«Ich habe offene Wunden und eine Drainage, aus der ständig Flüssigkeit austritt.» Sie muss regelmässig Einlagen wechseln – eine Einschränkung, die ihren Alltag stark beeinflusst. Ob Wälti den Abszess je wieder loswird, ist ungewiss. Regelmässige Operationen sind notwendig, aber als aktive Sportlerin nicht möglich. «Ich versuche meine Karriere bewusst zu geniessen und das Thema danach anzugehen, wenn das möglich ist», meint Wälti.

Auch wenn der Abszess zu ihrem Leben gehört, will sie sich nicht ständig damit beschäftigen. «Das würde mich extrem runterziehen.» Sie konzentriert sich lieber auf das Positive. Denn Wälti weiss: «Mir könnte es deutlich schlechter gehen.»

Nati-Captain mit Gesangsauftritt bei Juventus
0:58
Italo-Klassiker zum Einstand:Nati-Captain mit Gesangsauftritt bei Juventus
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Juventus Turin
Juventus Turin
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Women's Euro 2025
Women's Euro 2025
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Juventus Turin
        Juventus Turin
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)
        Women's Euro 2025
        Women's Euro 2025