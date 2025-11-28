Darum gehts
- Swiss Football Night ehrt beste Schweizer Fussballer am 12. Januar 2026
- Nominierungen in Hauptkategorien und fünf weiteren Kategorien bekannt gegeben
- Endergebnis basiert zu je einem Drittel auf Stimmen von Fachjury, Medien und Fans
Am 12. Januar 2026 werden im Rahmen der Swiss Football Night in Bern die besten Schweizer Fussballerinnen und Fussballer des zu Ende gehenden Jahres geehrt. Nun sind die Nominationen bekannt.
In den zwei Hauptkategorien – beste Schweizer Spielerin und bester Schweizer Spieler – sind Manuel Akanji, Dan Ndoye und Granit Xhaka sowie Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib und Lia Wälti nominiert. In den weiteren fünf Kategorien werden der beste Youngster pro Geschlecht sowie die Besten aus der Women's Super League, Super League und Challenge League erkoren.
Male National Player: Manuel Akanji, Dan Ndoye, Granit Xhaka.
Female National Player: Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib, Lia Wälti.
Youngster Male: Zachary Athekame, Johan Manzambi, Cheveyo Tsawa.
Youngster Female: Lia Kamber, Giulia Looser, Leila Wandeler.
Women's Super League Player: Iman Beney, Therese Simonsson, Stephanie Waeber.
Super League Player: Matteo Di Giusto, Xherdan Shaqiri, Miroslav Stevanovic.
Challenge League Player: Warren Caddy, Shkelqim Demhasaj, Valon Fazliu.
In sieben Kategorien werden die besten gewählt
Bei der vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) und der Swiss Football League (SFL) gemeinsam durchgeführten Gala werden die Nominierten durch eine Fachjury bestehend aus Klub-Trainern, -Sportchefs und -Captains sowie Coaches der SFV-Nationalteams ausgewählt.
Für das Endergebnis zählen die Stimmen der Fachjury, von ausgewählten Medienschaffenden und der Fans zu je einem Drittel. Das Publikumsvoting läuft ab sofort bis am 5. Dezember unter www.swissfoottballnight.ch.