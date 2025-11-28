Die Swiss Football Night 2026 ehrt die Besten des Schweizer Fussballs. Nominiert sind Stars wie Akanji, Xhaka und Wälti. Eine Fachjury, Medien und Fans entscheiden über die Gewinner.

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Am 12. Januar 2026 werden im Rahmen der Swiss Football Night in Bern die besten Schweizer Fussballerinnen und Fussballer des zu Ende gehenden Jahres geehrt. Nun sind die Nominationen bekannt.

In den zwei Hauptkategorien – beste Schweizer Spielerin und bester Schweizer Spieler – sind Manuel Akanji, Dan Ndoye und Granit Xhaka sowie Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib und Lia Wälti nominiert. In den weiteren fünf Kategorien werden der beste Youngster pro Geschlecht sowie die Besten aus der Women's Super League, Super League und Challenge League erkoren.

Die Nominierten der 5. Swiss Football Night am 12. Januar 2026 in Bern. Male National Player: Manuel Akanji, Dan Ndoye, Granit Xhaka.

Female National Player: Géraldine Reuteler, Sydney Schertenleib, Lia Wälti.

Youngster Male: Zachary Athekame, Johan Manzambi, Cheveyo Tsawa.

Youngster Female: Lia Kamber, Giulia Looser, Leila Wandeler.

Women's Super League Player: Iman Beney, Therese Simonsson, Stephanie Waeber.

Super League Player: Matteo Di Giusto, Xherdan Shaqiri, Miroslav Stevanovic.

In sieben Kategorien werden die besten gewählt

Bei der vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) und der Swiss Football League (SFL) gemeinsam durchgeführten Gala werden die Nominierten durch eine Fachjury bestehend aus Klub-Trainern, -Sportchefs und -Captains sowie Coaches der SFV-Nationalteams ausgewählt.

Für das Endergebnis zählen die Stimmen der Fachjury, von ausgewählten Medienschaffenden und der Fans zu je einem Drittel. Das Publikumsvoting läuft ab sofort bis am 5. Dezember unter www.swissfoottballnight.ch.