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Calligaris über Playoff-Duell
«Mit Österreich wartet ein härterer Brocken»

Viola Calligaris spricht nach dem Weiterkommen gegen Israel über den nächsten Gegner Österreich.
Publiziert: 10:45 Uhr
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