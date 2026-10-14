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Frauen-Nati
Nati: Calligaris über Duell gegen Österreich in WM-Playoffs
Calligaris über Playoff-Duell
«Mit Österreich wartet ein härterer Brocken»
Viola Calligaris spricht nach dem Weiterkommen gegen Israel über den nächsten Gegner Österreich.
Publiziert: 10:45 Uhr
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Christian Finkbeiner
Stv. Fussballchef
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