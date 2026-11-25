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Lehmann: «Verlobter und ganze Familie wird in Bern sein»
Lehmann über Spiel in Heimat
«Verlobter und ganze Familie werden in Bern sein – etwas ganz Spezielles»
Die Schweizer Nati spielt am Dienstag das Playoff-Hinspiel gegen Österreich in Bern. Für Lehmann etwas ganz Besonderes.
Publiziert: vor 4 Minuten
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