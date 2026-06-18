Die Schweizer Frauennati hat den Gruppensieg in der WM-Quali geholt, muss aber in die Playoffs. Ab Oktober geht es gegen Israel und danach gegen Österreich oder den Kosovo um das WM-Ticket für Brasilien.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Die Schweizer Frauennati hat sich in der Gruppe zwei der Liga B souverän den Gruppensieg in der WM-Quali gesichert. Damit ist aber die Teilnahme am Turnier in Brasilien im kommenden Jahr noch nicht gesichert. Das Team von Nati-Trainer Rafel Navarro muss sich in zwei Playoff-Runden durchsetzen. Klar war, dass in der ersten Runde ein vermeintlich schwächeres Team auf die Nati wartet. In der zweiten Runde hätte allerdings auch ein grösserer Brocken wie England oder Schweden kommen können.

Das Losglück ist aber aufseiten der Schweiz. In der ersten Runde treffen sie auf Israel, das die WM-Quali hinter Schottland und Belgien auf Rang drei abgeschlossen hat. Das letzte von bislang vier Duellen mit der Schweiz – allesamt im Rahmen der WM-Qualifikation – geht auf das Jahr 2014 zurück. Damals gewann die SFV-Auswahl gleich mit 9:0.

Falls man Israel bezwingt, spielt die Schweiz gegen die Siegerinnen aus dem Duell zwischen Österreich und dem Kosovo. Der Austragungsort des Spiels gegen Israel und das genaue Datum für die Spiele stehen noch nicht fest. Klar ist aber, dass die erste Runde vom 7. bis 13. Oktober stattfindet, ehe zwischen dem 26. November bis 5. Dezember dann die zweite Runde ausgetragen wird.

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