DE
FR
Abonnieren

Klappts mit der WM-Quali?
Losglück für die Schweizer Frauen-Nati in den Playoffs

Die Schweizer Frauennati hat den Gruppensieg in der WM-Quali geholt, muss aber in die Playoffs. Ab Oktober geht es gegen Israel und danach gegen Österreich oder den Kosovo um das WM-Ticket für Brasilien.
Publiziert: 13:42 Uhr
Kommentieren
1/4
Die Schweizer Nati kennt den Gegner für die erste und zweite WM-Playoff-Runde.
Foto: Getty Images
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktor Sport

Die Schweizer Frauennati hat sich in der Gruppe zwei der Liga B souverän den Gruppensieg in der WM-Quali gesichert. Damit ist aber die Teilnahme am Turnier in Brasilien im kommenden Jahr noch nicht gesichert. Das Team von Nati-Trainer Rafel Navarro muss sich in zwei Playoff-Runden durchsetzen. Klar war, dass in der ersten Runde ein vermeintlich schwächeres Team auf die Nati wartet. In der zweiten Runde hätte allerdings auch ein grösserer Brocken wie England oder Schweden kommen können.

Das Losglück ist aber aufseiten der Schweiz. In der ersten Runde treffen sie auf Israel, das die WM-Quali hinter Schottland und Belgien auf Rang drei abgeschlossen hat. Das letzte von bislang vier Duellen mit der Schweiz – allesamt im Rahmen der WM-Qualifikation – geht auf das Jahr 2014 zurück. Damals gewann die SFV-Auswahl gleich mit 9:0.

Falls man Israel bezwingt, spielt die Schweiz gegen die Siegerinnen aus dem Duell zwischen Österreich und dem Kosovo. Der Austragungsort des Spiels gegen Israel und das genaue Datum für die Spiele stehen noch nicht fest. Klar ist aber, dass die erste Runde vom 7. bis 13. Oktober stattfindet, ehe zwischen dem 26. November bis 5. Dezember dann die zweite Runde ausgetragen wird.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
WM-Qualifikation Frauen 2027 – Gruppe A1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
6
7
14
2
Italien
Italien
6
8
9
3
Schweden
Schweden
6
0
8
4
Serbien
Serbien
6
-15
1
Qualifiziert
Gruppe A2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
6
13
2
Niederlande
Niederlande
6
3
11
3
Irland
Irland
6
0
9
4
Polen
Polen
6
-9
1
Qualifiziert
Gruppe A3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
18
15
2
England
England
6
8
15
3
Island
Island
6
-9
6
4
Ukraine
Ukraine
6
-17
0
Qualifiziert
Gruppe A4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
17
16
2
Norwegen
Norwegen
6
2
12
3
Österreich
Österreich
6
-6
4
4
Slowenien
Slowenien
6
-13
3
Qualifiziert
Gruppe B1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Wales
Wales
6
12
14
2
Tschechische Republik
Tschechische Republik
6
10
11
3
Albanien
Albanien
6
-5
7
4
Montenegro
Montenegro
6
-17
1
Gruppe B2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
13
16
2
Türkei
Türkei
6
6
13
3
Nordirland
Nordirland
6
1
6
4
Malta
Malta
6
-20
0
Gruppe B3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
15
2
Finnland
Finnland
6
9
15
3
Slowakei
Slowakei
6
-9
6
4
Lettland
Lettland
6
-13
0
Gruppe B4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
22
14
2
Belgien
Belgien
6
21
14
3
Israel
Israel
6
-10
6
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-33
0
Gruppe C1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
6
8
11
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
18
11
3
Estland
Estland
6
5
11
4
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kosovo
Kosovo
6
17
15
2
Kroatien
Kroatien
6
15
15
3
Bulgarien
Bulgarien
6
-1
6
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-31
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ungarn
Ungarn
6
19
16
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
6
12
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
-12
6
4
Andorra
Andorra
6
-13
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
4
7
12
2
Färöer
Färöer
4
-1
6
3
Georgien
Georgien
4
-6
0
Qualifikationsspiele
Gruppe C5
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Rumänien
Rumänien
4
8
10
2
Moldawien
Moldawien
4
1
5
3
Zypern
Zypern
4
-9
1
Qualifikationsspiele
Gruppe C6
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Weißrussland
Weißrussland
4
9
9
2
Kasachstan
Kasachstan
4
3
7
3
Armenien
Armenien
4
-12
1
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz