Mit dem Golden-Girl-Award werden jährlich die besten Spielerinnen der Welt gekürt. In diesem Jahr mit dabei ist auch ein Schweizer Top-Talent.

Sydney Schertenleib ist eine der Finalistinnen des Golden-Girl-Awards. Foto: TOTO MARTI 1/5

Grosse Ehre für Sydney Schertenleib (17): Das Schweizer Top-Talent steht unter den zehn Finalistinnen für den Golden-Girl-Award. Dort werden jährlich die besten Spielerinnen der Welt im Alter von unter 21 gekürt. Der Golden-Girl-Award wird seit 2022 vergeben und bildet das Pendant zur bekannten Golden-Boy-Auszeichnung.

Sydney Schertenleib verliess GC im Sommer und schloss sich dem grossen FC Barcelona an. Die Sommervorbereitung absolvierte sie noch mit der ersten Mannschaft, mittlerweile kommt sie mehrheitlich in der Zweitvertretung zum Einsatz. Im Aufgebot von Nationaltrainerin Pia Sundhage steht die ursprünglich beim FCZ ausgebildete Mittelfeldspielerin mittlerweile regelmässig – so auch für die kommenden Länderspiele gegen Australien und Frankreich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos