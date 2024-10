Am 1. Oktober beginnt der der Ticketverkauf für die Fussball-EM 2025 der Frauen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Turnier in der Schweiz.

An der EM 2022 blieb die Nati in der Gruppenphase hängen.

Wann steigt das Turnier?

Das Eröffnungsspiel findet am 2. Juli 2025 statt, der Final am 27. Juli 2025. Nach der WM 1954 und der EM 2008 der Männer trägt die Schweiz zum ersten Mal ein grosses Frauen-Turnier aus. Bei der Vergabe hat sich die Schweiz gegen Polen, Frankreich und eine gemeinsame skandinavische Bewerbung durchgesetzt.

Wo wird gespielt?

Gespielt wird in den acht Städten Basel, Bern, Genf, Luzern, Sion, St. Gallen, Thun und Zürich. Während der Gruppenphase werden in jedem Austragungsort drei Spiele ausgetragen, die Partien der K.o.-Phase finden ausschliesslich in Basel, Bern, Genf und Zürich statt. Das Eröffnungsspiel und der Final steigen im Basler St. Jakob-Park. Im Berner Wankdorf und der Thuner Stockhorn-Arena wird der Kunstrasen für das Turnier temporär durch einen Naturrasen ersetzt.

Wie komme ich an Tickets?

Insgesamt stehen für das ganze Turnier 720'000 Tickets zur Verfügung. Der Vorverkauf beginnt am 1. Oktober. Um an Tickets zu gelangen, muss man sich auf der entsprechenden Uefa-Website registrieren. Der Verkauf erfolgt nach dem «First come, first served»–Prinzip. Hospitality-Pakete sind ab Mitte November erhältlich.

Was kostet ein Ticket?

Die Tickets sind deutlich preiswerter als beim Turnier der Männer im vergangenen Sommer. In der günstigsten Kategorie kostet ein Ticket nur 25 Franken, für das Eröffnungsspiel und den Final 30 Franken. Die Tickets der höchsten Kategorie bewegen sich zwischen 40 und 90 Franken.

Welche Länder nehmen teil?

Neben der als Gastgeberin bereits qualifizierten Schweiz haben sich bis jetzt acht weitere Teams ein EM-Ticket sichern können. Deutschland, Spanien, Frankreich, England, Italien, die Niederlande, Dänemark und Island sind sicher mit dabei. Die letzten sieben Startplätze werden in zwei Playoff-Runden ermittelt, die Ende Oktober und Ende November ausgetragen werden.

Wie sieht der Turniermodus aus?

Seit 2017 nehmen jeweils 16 Teams an der EM teil. Gespielt wird mit vier Vierergruppen, aus denen sich jeweils die ersten zwei für die Viertelfinals qualifizieren. Insgesamt werden 31 Partien ausgetragen.

Wann findet die Auslosung statt?

Die EM-Gruppen werden am 16. Dezember in Lausanne ausgelost. Als Gastgeberin wird die Schweiz mit drei anderen Top-Teams in Topf 1 gesetzt sein.

Wer gehört zu den Favoriten?

Die Titelverteidigerinnen aus England mussten sich in der Quali hinter Frankreich mit dem Platz 2 begnügen. Auf der Rechnung sollte man die «Lionesses» aber dennoch haben. Die heissesten Eisen auf den Titel sind aber Weltmeister Spanien und Rekord-Europameister Deutschland (acht Titel).

Wie stehen die Schweizer Chancen?

Die Nati wird je nach Auslosung einen Exploit benötigten, um zum ersten Mal überhaupt in einen EM-Viertelfinal einzuziehen. Bei den beiden bisherigen Teilnahmen 2017 und 2022 bedeutete die Gruppenphase Endstation.

Was erhofft sich der SFV vom Turnier?

Die «WEURO-Legacy» des Schweizerischen Fussballverbands zielt auf die drei Entwicklungsbereiche ab. Im Bereich Elitefussball will der SFV unter anderem das Interesse an der heimischen Women's Super League steigern und die Zuschauerzahlen bis 2027 verdoppeln. Im gleichen Zeitraum soll im Bereich Breitenfussball die Zahl der fussballspielenden Mädchen und Frauen in der Schweiz von knapp 40'000 auf 80'000 und die Zahl der Funktionärinnen von 2500 auf 5000 erhöht werden. Auch die Anzahl von Frauen in Entscheidungspositionen in der Schweizer Fussballlandschaft will der SFV verdoppeln.

