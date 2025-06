1/4 Seraina Piubel darf erst kommende Woche ins EM-Camp einrücken. Foto: freshfocus

Björn Lindroos Redaktor Sport

Bitter für Seraina Piubel (25)! Statt wie ihre Nati-Kolleginnen am Montag in die EM-Vorbereitung zu starten, muss die Offensivspielerin noch eine Woche warten.

Wie der Verband am Sonntag mitteilt, kann Piubel aufgrund der Freigabebestimmungen ihres Vereins West Ham United nicht an der ersten Vorbereitungswoche in Magglingen BE teilnehmen. Stattdessen rückt sie eine Woche später ein.

Anstelle von Piubel wird Noémie Potier (19) nachnominiert. Die Angreiferin der Grasshoppers absolvierte in dieser Saison inklusive Playoffs 23 Liga-Spiele für GC und erzielte dabei vier Tore. Für die A-Nati spielte Potier noch nie.

