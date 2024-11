1/2 Luana Bühler verpasst den Nati-Zusammenzug verletzt. Foto: TOTO MARTI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Luana Bühler verpasst den letzten Zusammenzug des Frauen-Nationalteams des Jahres. Die Verteidigerin von Tottenham musste wegen Knieproblemen Forfait erklären. An ihrer Stelle wurde Noemi Ivelj von den Grasshoppers für die Spiele gegen Deutschland (Freitag, 29. November, in Zürich) und England (Dienstag, 3. Dezember, in Sheffield) nominiert.

