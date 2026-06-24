Alisha Lehmann hat sich verlobt

Alisha Lehmann schwebt auf Wolke sieben. Die Schweizer Fussballerin hat sich mit Freund Montel McKenzie verlobt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alisha Lehmann verlobt sich mit Montel McKenzie in England

Reality-TV-Start McKenzie spielt Halbprofi-Fussball

Lehmann aktuell bei Leicester City, letztes Nati-Aufgebot verpasst

Björn Lindroos Redaktor Sport

Schöne News von Alisha Lehmann (27). Die Fussballerin hat sich mit Freund Montel McKenzie (28) verlobt. Dies teilt sie mit einem romantischen Post auf Instagram mit.

«Forever & Always», schreibt Lehmann unter ein gemeinsames Bild, auf dem sie ihren Ring stolz in die Kamera hält. Auch den Moment des Antrags postet sie auf Instagram.

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Aus dem Trash-TV bekannt

Das Paar machte seine Beziehung an Lehmanns 27. Geburtstag im Januar offiziell. McKenzie ist in England aus dem Reality-TV bekannt. So trat er in den vergangenen Jahren mehrfach bei «Love Island» auf. Und auch Fussball spielt er. McKenzie ist Halbprofi und spielt in der Isthmian League, der siebten und achten Ligastufe in England.

Daneben spielt er auch in der Hallenliga Baller League, von der Lehmann ebenfalls Teil ist. Lehmann spielt aktuell beim englischen Klub Leicester City, im letzten Aufgebot der Schweizer Nati fehlte sie allerdings.

0:54 Freund gewinnt Titel: Alisha Lehmann belohnt ihn mit Siegerkuss

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