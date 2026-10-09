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Zählt nach VAR-Intervention
Xhemaili trifft herrlich per Fallrückzieher

Es ist zweifellos das Highlight des WM-Playoff-Spiels zwischen der Schweiz und Israel. Riola Xhemaili trifft per Fallrückzieher zum 5:3.
Publiziert: vor 41 Minuten
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