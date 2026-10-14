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Nati schon in Feierlaune?
«Wir tanzen erst richtig, wenn wir an die WM fahren»

Die Schweizer Frauen-Nati setzt sich gegen Israel mit 9:3 im Gesamtskore durch und trifft nun in der zweiten Runde auf Österreich. Leila Wandeler will noch nicht zu fest feiern.
Publiziert: 10:45 Uhr
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef
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