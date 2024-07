Die Schweiz trifft zum Abschluss der EM-Quali in Lausanne auf Aserbaidschan (19:00 Uhr). In der Vorbereitung lassen sich die Nati-Akteurinnen auch von nächtlichen Feierlichkeiten nicht um den Schlaf bringen.

1/6 Die Nati bereitet sich in Lausanne auf das letzte Quali-Spiel gegen Aserbaidschan vor.

Lucas Werder Reporter Fussball

Pia Sundhage (64) bringt nichts so schnell aus der Ruhe. Auch nicht ein nächtliches Hupkonzert direkt vor dem Nati-Hotel in Lausanne, mit dem spanische Fans am späten Sonntagabend den Gewinn des EM-Titels gefeiert haben. «Es war sehr laut, aber ich habe trotzdem gut geschlafen», so die Nati-Trainerin.

Ohnehin kann es die Schwedin vor dem letzten EM-Quali-Spiel gegen Aserbaidschan gelassen angehen. Nach dem 2:0-Erfolg gegen die Türkei am letzten Freitag ist der Gruppensieg bereits in trockenen Tüchern. Bietet das Spiel gegen die Weltnummer 75 darum die optimale Gelegenheit, einige Dinge auszuprobieren?

Chance für Reservistinnen

«Das haben wir uns auch gefragt», sagt Sundhage. «Aber wir werden sicher keine komplett verrückten Sachen ausprobieren, sondern an unserem System festhalten.» Trotzdem dürften am Dienstagabend einige Spielerinnen zum Zug kommen, die unter der neuen Nati-Trainerin bisher eher eine Nebenrolle hatten.

Dazu zählt Meriame Terchoun sicher nicht. Die Dijon-Spielerin stand in vier von fünf Quali-Spielen in der Startelf. «Wir haben gegen die Türkei ein gutes Spiel gezeigt. Trotzdem gibt es noch immer Dinge, die wir besser machen müssen», so die Zürcherin vor dem letzten Pflichtspiel des Jahres. Nun gelte es auch aus der Partie gegen Aserbaidschan etwas mitzunehmen.

Wie ihre Trainerin hat auch Terchoun die spanischen Feierlichkeiten ohne Schlafmangel überstanden. «Ich hatte zum Glück meine Ohrstöpsel dabei», so die Nati-Spielerin.





