Sind wir reif für die Frauen-EM? Wübbenhorst: «Ich hoffe auf die Schweizer Bevölkerung»

Am Sonntag trifft Spanien im Final auf England und dann ist die EM schon Geschichte. Die Begeisterung, die Stimmung und das Fest als Ganzes wird in Erinnerung bleiben. Genau das wünscht sich YB-Trainerin Imke Wübbenhorst auch für die Frauen-EM 2025 in der Schweiz.